MUNICÍPIO DISCUTE RETOMADA DAS OBRAS NAS PRAÇAS DO MITRE E DA BÍBLIA

A retomada das obras nas praças do Mitre e da Bíblia está perto de um desfecho positivo. Os detalhes para o recomeço dos serviços foram discutidos hoje (26) durante reunião entre os representantes das duas empresas com os secretários de Obras, Luiz Volpi e a equipe da Secretaria de Planejamento.

As obras estão paralisadas desde o segundo semestre do ano passado por dois motivos: um em razão do período eleitoral e o segundo por uma orientação da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (SEDU), após as investigações desencadeadas pela Policia Federal no governo anterior.

As empresas vencedoras da licitação iniciaram os trabalhos iniciais ainda no passado e aguardava posicionamento da prefeitura, o que só ocorreu nos últimos dias. A prefeita Inês Weizemann e o diretor de Gestão de Projetos, Elsidio Cavalcante – que responde interinamente pela Secretaria de Planejamento – estiveram com a equipe da SEDU para assegurar que os compromissos do Município seriam cumpridos.

Depois desta etapa, o segundo passo foi retomar o diálogo com as empreiteiras. “Nossa intenção é retomar a revitalização e estamos avaliando juntamente com as empresas detalhes do projeto de execução e outras adequações nos locais para andamento da obra”, comentou Volpi.

Os valores liberados pelo Estado ultrapassam R$ 2,2 milhões. A quantia prevista a ser empregada na revitalização da Praça do Mitre é R$ 1.041.381,43 e na Praça da Bíblia R$ 1.194.847,00. O prazo de execução é de 12 meses.

Praças do Centenário

As obras nas praças da Paz – com valor estimado de R$ 2.517.640,00 – do Mitre e da Bíblia fazem parte de um projeto elaborado pelo Fundo Iguaçu em parceria com a prefeitura e SEDU denominado “Praças do Centenário”. Cada um dos espaços tem característica especial.

Na Praça da Paz, situada próxima a sede da prefeitura, serão instalados chafariz, espelho d’água, bancos, nova iluminação, pista de skate e anfiteatro. A revitalização está em andamento no local.

Na Praça da Bíblia está prevista a construção de quiosques, nova calçada e iluminação moderna, além de um monumento. No cronograma de obra da Praça do Mitre será transformando em um grande ponto de encontro cm chafariz, pergolados, nova iluminação e quiosques.

Com Prefeitura de Foz do Iguaçu