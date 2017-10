MUNICÍPIO DESENVOLVE CURSO “O PAPEL DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS”

O Município de Foz do Iguaçu participa do Projeto Encontros e Caminhos Cultivando Água Boa 2017, em parceria com a Itaipu Binacional e o Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. Este Projeto reunirá um conjunto de atividades que congregam as ações socioambientais nos 29 municípios da BP3.

Como parte deste Projeto, as Secretarias da Educação e do Meio Ambiente de Foz do Iguaçu, por meio da equipe de Educação Ambiental organizou o curso: “O papel da Educação Infantil na gestão dos resíduos sólidos”, O curso tem por objetivo Contribuir para a formação dos professores dos Centros Municipais de Educação Infantil motivando-os a inserir o tema da gestão de resíduos sólidos nas atividades pedagógicas e fortalecer o Projeto Gestão Ambiental no Setor Público em desenvolvimento no município. Nesta quarta-feira (18) participarão do curso 39 professoras do maternal II.

O curso é destinado a todos os servidores do quadro da educação infantil dos Centros Municipais de Educação Infantil de Foz do Iguaçu e está organizado em um encontro presencial de oito horas e uma atividade à distância, com certificação pelo Núcleo de Tecnologia Municipal da Educação.

Para envolver todos os servidores o curso será repetido 12 vezes, com início em 04 de setembro e término em 28 de novembro de 2017.

Faz parte da programação do curso:

Período da manhã: Visita Técnica ao aterro Sanitário municipal e Centro de triagem de materiais recicláveis;

Período da tarde: com inicio às 13h30 no Centro de Educação ambiental – CEAI Informações sobre o plano de gerenciamento de resíduos e o Programa de Educação Ambiental na Administração Pública, atividades e reflexões sobre consumismo infantil na contramão da sustentabilidade.

Para outras informações com a equipe de educação ambiental pelos seguintes contatos:

fozceai@gmail.com, no telefone: (45) 999973536.

Com PMFI