MUNICÍPIO AVANÇA COM INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL

O Município de Foz do Iguaçu está investindo no atendimento integral de crianças da educação infantil. Além disso, outra prioridade tem sido a valorização do professor e a qualidade do ensino. Durante os 100 dias de governo da nova gestão a secretaria municipal de Educação inaugurou o Cmei Rubem Alves, o primeiro da nova Administração para atendimento integral às crianças, um polo deste segmento. A intenção é poder inaugurar pelo menos um polo integral em cada região da cidade. Também durante os 100 dias foram abertas 1150 novas vagas nos Cmeis.

De acordo com Chico Brasileiro, o governo municipal entende que investir na educação das crianças é a melhor forma de oferecer a elas um futuro melhor. “Investir na educação é preparar nossa cidade e as crianças para um amanhã muito melhor, com menos violência, pois quando se investe em educação se reduz a violência. Investir em educação, na cultura, ou seja, em crianças felizes e preparadas para o futuro”, ressaltou o prefeito.

Para os diretores da secretaria de Educação, centros integrais como o Cmei Rubem Alves, são espaços que favorecem as práticas pedagógicas, contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem, trazendo dignidade e oportunizando a educação às crianças menores de até três anos. O ingresso na educação infantil é primordial para que se formem cidadãos capazes de exercer seus direitos e minimizar desigualdades sociais.

Dados

Nos 100 dias de governo da nova gestão, a Secretaria de Educação abriu 22 salas de aula, faltando ainda outras 16 para serem abertas. Também foram adequadas 10 salas de aula para atender crianças de zero à três anos.

Segundo o secretário municipal de Educação, Fernando Ferreira Lima foram chamados 50 professores e 43 agentes de apoio que irão se integrar ao quadro da secretaria para atender à demanda. A secretaria de Educação ainda investiu na compra de mobiliário para os Cmeis, berços, colchonetes, mesas de refeitório, condicionadores de ar, jogos de mesa escolar e investiu na contratação de 60 estagiários, abrindo na semana passada o processo seletivo para contratação de mais estagiários.

“O compromisso desta administração é promover uma educação transformadora da realidade social. Nosso trabalho administrativo e pedagógico deve estar pautado na perspectiva de mobilização social que oportunize aos nossos alunos a superação de qualquer condição de vulnerabilidade social. Estamos definindo estratégias de ação que atendam as demandas imediatas, mas que também estabeleçam os alicerces necessários para a continuidade e aperfeiçoamento do trabalho no futuro. Nosso objetivo é oportunizar às nossas crianças o acesso à formação de qualidade e ao pleno usufruto de seus direitos. Temos que pensar na estrutura física e no reaparelhamento das unidades, sem esquecer o investimento na formação dos nossos profissionais. Tudo isto está registrado e foi ampliado na proposta de PPA (Plano Plurianual) que encaminhamos para apreciação da sociedade, reiterando o compromisso de toda administração do prefeito Chico em melhorar o atendimento prestado pelo Município, sobretudo na Educação”, enfatizou o secretário.

Com PMFI