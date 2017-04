MUNICÍPIO ATENDE MAIS DE DOIS MIL PACIENTES QUE ESTAVAM NA FILA POR OFTALMO

O poliambulatório do Porto Meira atendeu 2.300 pacientes que estavam na fila de espera por uma consulta com o oftalmologista. Dos 2.300 pacientes atendidos, 600 receberam a cirurgia de catarata e 50 de pterígio, as demais consultas correspondem à refração. Atualmente o município possui cerca de 18 mil pacientes na fila interna aguardando atendimento.

Os procedimentos clínicos e cirúrgicos estão sendo realizados pela empresa Cristalink Serviços Médicos, que atendeu a Chamada Pública 02/2017, o contrato com a empresa é de 12 meses, previsto para zerar totalmente a fila de espera e continuar fornecendo o atendimento no período.

O médico ofalmologista, Roberto Cacciari, diz que os relatos dos pacientes atendidos são diversos. “Muitos estavam esperando há vários anos, tinham senhoras que não conseguiam fazer crochê, que não conheciam familiares que tinham nascido recentemente, por conta de não poder enxergar. É gratificante devolver à essa qualidade de vida aos pacientes”, disse.

Segundo o médico, com as consultas o índice de acidente doméstico também diminui. “Por conta de não ver um degrau, escorregar no tapete, cai o número de fraturas de fêmur de baço. Os pacientes que não enxergam por catarata, retina, ou até de óculos que precisa ser trocado tem um limitação e acarreta até um prejuízo emocional”, disse. Até o momento, do total de procedimentos, não houve nenhum caso de infecção.

Procedimento

O atendimento é feito individualmente para identificar qual o problema e a gravidade do caso. Se precisar de cirurgia, o paciente pode ser operado na mesma semana. Se o diagnóstico for outro, será necessária a realização de exames mais específicos feitos no mesmo local.

Os atendimentos serão realizados das 7h às 15h, mas o Poliambulatório funcionará das 7h às 19h, com cirurgias de Catarata agendadas de segunda à sexta-feira. O paciente também recebe acompanhamento do médico após as operações.

O Poliambulatório está atendendo com uma equipe de três médicos oftalmologistas, um responsável pelos procedimentos cirúrgicos e outros dois médicos que fazem as avaliações clínicas e consultas com cada paciente.

