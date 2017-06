MUNICÍPIO APOIA FORTALECIMENTO DO SKATE COMO ESPORTE EM FOZ

Na tarde deste sábado (24) cerca de 200 skatistas da cidade se reuniram em uma caminhada que seguiu do ginásio da Guarda Mirim até a Praça da Paz, no centro da cidade, onde a Prefeitura está investindo na construção e readequação da pista de skate.

Para o skatista e colaborador da Associação de Skatista de Foz do Iguaçu, Eduardo Luiz Pecini, o dia marcou as comemorações que ocorrem anualmemte no mundo inteiro como forma de valorizar o skate como esporte e oportunidade de manifestar os benefícios da prática. “Lutamos também para conquistar o apoio necessário que o skate precisa”, disse.

Nova Pista

O projeto original da Praça da Paz, contempla uma pista de skate da modalidade “street”, porém durante a administração passada, a construção dos obstáculos foi suprimida para baratear a obra. O prefeito Chico Brasileiro, solicitou que o projeto seja revisto, e que os obstáculos sejam construídos conforme as necessidades dos praticantes da modalidade, para isso serão feitas as adequações financeiras no contrato. A construção da pista está dentro do cronograma da obra, cuja conclusão está prevista para o mês de setembro deste ano.

Com PMFI