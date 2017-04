MUNICÍPIO ABRIRÁ PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A prefeitura de Foz do Iguaçu montou uma comissão especial para elaborar o edital do Processo Seletivo Simplificado, que ofertará oportunidade para farmacêuticos, atendente de farmácia, médico do trabalho, atendente de recepção, merendeira e serviços gerais.

O edital deve ser publicado na página oficial do município na próxima semana, com as regras, salários, horas de trabalho e a quantidade de vagas.

Segundo a secretária de Administração, Edinéia Riquelme, o primeiro processo seletivo elaborado pelo município foi suspenso, devido o período eleitoral. O processo anterior oferecia 107 vagas, para atendentes de recepção e médico do trabalho.

“A gente suspendeu o edital anterior para inserir novos cargos e convocar o novo processo seletivo para os cargos de médico do trabalho, farmacêutico, atendente de farmácia, atendente de recepção, merendeira e serviços gerais, ampliando a oferta”, explica Riquelme.

Para fazer um processo único foi revogada a comissão anterior e montada uma nova com todos os membros das secretarias envolvidas com a contratação dos profissionais. “Definimos os cargos e essa comissão está montando o edital para publicar nos próximos dias”, acrescenta.

Para a realização do processo seletivo a administração fez um estudo de impacto e avaliou quais os cargos mais urgentes, declarando a excepcionalidade do edital para município.

A escolha dos novos contratados será feita através de provas. “Estamos trabalhando no processo licitatório da universidade que vai aplicar as provas, devido ao número alto de candidatos”.

O processo seletivo simplificado é de um ano, podendo ser renovável por mais um. “Esses profissionais vão atender a demanda emergencial do município, principalmente os serviços de saúde e educação que estão com déficit”, completa a secretária de Administração.

