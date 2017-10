MUNICÍPIO ABRE NESTA SEMANA LICITAÇÃO PARA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS AO HOSPITAL MUNICIPAL

A Prefeitura de Foz do Iguaçu abre nesta semana o processo de licitação por meio de pregão eletrônico (pregão 208, abertura prevista no dia 25/10) para a compra de equipamentos do Hospital Municipal. Serão 103 itens adquiridos para melhorar os serviços de atendimento aos pacientes do HM.

A emenda do deputado federal Diego Garcia (PHS), repassada na semana passada ao Município de Foz no valor total de R$ 199.050,00, é destinada à compra dos equipamentos do HMFI, assegurando mais qualidade na prestação dos atendimentos aos pacientes de Foz e da região.

Entre os equipamentos que serão adquiridos a lista compreende monitor multiparâmetros, cama elétrica, desfibrilador, balança antropométrica, suporte de soro, esfigmomanômetro adulto e infantil, estetoscópio, oftalmoscópio, entre outros.

Na última sexta-feira (20), a Secretária Municipal de Saúde, Inês Weizemann e o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, receberam o deputado federal que repassou a emenda. Diego Garcia visitou as instalações do Hospital Municipal, conversou com funcionários e se reuniu com os assessores e o prefeito no gabinete municipal para formalizar o repasse.

Com PMFI