MUNICÍPIO ABRE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CÍVIL

A prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), publicou no Diário Oficial com data de 16 de outubro, edital de chamamento público para selecionar Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que estejam interessadas em celebrar termos de colaboração com o município.

De acordo com os editais, as entidades selecionadas terão de apoiar e fomentar iniciativas que promovam, atividades voltada a Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Serviço de Acolhimento Institucional e familiar e Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Com Deficiência.

O período do convênio será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. A chamada pública que foi aberta no dia 16 de outubro, segue aberta até o dia 16 de novembro.

Para poder participar as entidades deverão estar registradas no Conselho Municipal de Assistência Social, além de cumprir outras exigências previstas nos editais.

As propostas de convênio deverão ser protocoladas na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), que fica localizada na Av. Jorge Schimmelpheng, Nº 111, Centro. De segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Com PMFI