Mundo: FORTE TERREMOTO SACODE ILHAS GREGAS E CIDADES NA TURQUIA E GERA TSUNAMI

Vídeo abaixo mostra fumaça e pessoas nas ruas de Izmir logo após o terremoto.

Além de Izmir, o abalo foi sentido em Istambul. Contudo, de acordo com o governador da província de mesmo nome, Ali Yerlikaya, ainda não há relatos de feridos ou destruições.

Segundo a agência turca Anadolu, o tremor foi sentido por pelo menos 15 segundos em muitas províncias no oeste do país.

Abalos continuados de magnitude entre 3,9 e 4,8 na escala Richter são reportados na Turquia.

No plano econômico, a lira turca já apresenta desvalorização como resultado do terremoto. A moeda atingiu mínimo histórico nesta sexta-feira (30) com a cotação de US$ 1,00 por 8,368 liras turcas.

Grécia

Segundo o site de notícias grego ekhatimerini.com, o terremoto foi de 6,7 na escala Richter e também atingiu o leste da Grécia, em especial a ilha de Samos.

Por sua vez, o Serviço Geológico dos EUA (USGS, na sigla em inglês) calculou que o sismo teve magnitude de 7,0 na escala Richter com epicentro a cerca de 14 km de Neon Karlovasion, na Grécia.

O abalo também foi sentido a 300 km do local na capital Atenas, segundo reporte do Observatório Nacional de Atenas do Instituto Geodinâmico (NOA, na sigla em inglês).

De acordo com o portal grego Samos Voice, uma pessoa ficou ferida na Grécia.

(Da Redação com agência Sputnik Brasil)