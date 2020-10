Mundo: COREIA DO NORTE APRESENTA NOVO MÍSSIL INTERCONTINENTAL EM PARADA MILITAR

Novo míssil aumenta a ameaça norte-coreana para qualquer adversário militar. A arma em massa foi carregada por um caminhão de 11 eixos.



A Coreia do Norte revelou o que analistas acreditam ser um dos maiores mísseis balísticos do mundo durante uma parada militar que celebra o 75º aniversário do Partido dos Trabalhadores da Coreia, transmitido pela emissora estatal de televisão neste sábado (10).

A arma em massa foi carregada por um caminhão de 11 eixos no clímax de uma cerimônia de quase duas horas na capital norte-coreana, Pyongyang.

Analistas afirmam que a arma seria um dos maiores mísseis balísticos intercontinentais móveis do mundo, caso se torne operacional. Ela foi apresentada junto com o que parecia ser um novo míssil balístico lançado por submarino, de acordo com especialistas.

É a primeira vez que o evento apresenta esse tipo de armamento desde que o ditador Kim Jong-un (foto ao lado) começou a se reunir com líderes internacionais, incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump, em 2018 —com a intenção de resolver a crise em relação ao programa nuclear e de mísseis norte coreano.

Analistas ainda dizem que o novo míssil não foi testado ainda, mas uma arma maior poderia permitir a Coreia do Norte colocar múltiplas ogivas nucleares nele, aumentando a ameaça que ele poderia ser para qualquer adversário militar.

“O maior míssil movido a combustível líquido em qualquer lugar, para ser claro”, publicou Ankit Panda, diretor sênior do Programa de Políticas Nuclears no Carnegie pela Paz Internacional, nas redes sociais.

(Da Redação com CNN)