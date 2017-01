MULHER MORRE AO ATRAVESSAR RODOVIA PARA ESCONDER CONTRABANDO

Uma mulher de 66 anos morreu após ser atropelada por um carro na rodovia BR-369, em Campo Mourão, na região centro-oeste, na noite de domingo (15). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima atravessava a rodovia para esconder mercadorias contrabandeadas em uma plantação de soja.

Segundo a polícia, a vítima estava viajando em um ônibus de turismo, que seguia de Foz do Iguaçu, no oeste, para Minas Gerais, e pediu para o motorista parar em um posto de combustíveis. A mulher foi informada que havia uma fiscalização da PRF e da Receita Federal na rodovia, ficou com medo de perder as mercadorias, e decidiu retirar todos os produtos contrabandeados do veículo.

O ônibus seguiu viagem, e a vítima começou a atravessar a rodovia com as mercadorias. Em uma das vezes que realizava a travessia, a mulher não viu um carro que seguia de Campo Mourão a Cascavel, e foi atingida. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal de Campo Mourão.

As mercadorias contrabandeadas foram levadas à delegacia da Receita Federal em Maringá.

Com G1