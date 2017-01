MULHER MAIS IDOSA DO PARANÁ MORRE NA RMC

Mais de um século de vida. Maria Cordeiro dos Santos, de 113 anos, viveu durante o regime militar, impeachments, Copas do Mundo e Olimpíadas. Foi mãe, vó, bisa e até tataravó. A mulher mais idosa do estado descansou hoje (3) pela manhã, na área rural de Rio Branco do Sul (Região Metropolitana de Curitiba).

De acordo com informações do Jornal Rio Branco Notícias, Maria teve um derrame no domingo (1º) e nos últimos dias estava com dificuldades para se alimentar, ingerindo mais líquidos. Ela completaria 114 anos em maio.

Com Massa News