Mulher é presa após cão farejador detectar drogas

Uma mulher de 24 anos foi presa na noite desta quarta-feira (3) durante a Operação Muralha deflagrada nesta quarta pela delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu, no oeste do estado. Um cão farejador da Polícia Rodoviária Federal (PRF) detectou que haviam drogas dentro da mala da suspeita que estava em um ônibus da linha Foz do Iguaçu-Lages (SC).

A jovem disse que pegou a droga no Paraguai e levaria até Tangará, no meio-oeste catarinense, e receberia R$ 3.000,00 pelo transporte da droga, cerca de 23 quilos de maconha.

Ela foi levada ao posto da PRF junto com a droga e logo depois encaminhada à Polícia Federal.