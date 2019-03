MUERTE DEL FISCAL: AVANZA AL PERICIA A MILES DE LLAMADAS HECHAS POR CRISTINA KIRCHNER Y PARTE DE SU GABINETE

Se están entrecruzando 4.000 comunicaciones telefónicas hechas entre diciembre de 2014 y febrero de 2015

Este jueves a las 10 la ex ministra de Seguridad del kirchnerismo, Cecilia Rodríguez, deberá presentarse ante el fiscal Eduardo Taiano para prestar declaración testimonial en el marco de la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman. La ex funcionaria fue citada por una carpeta hallada en el Ministerio con información sobre Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman.

Mientras la Justicia avanza en una pericia de más de 4.000 llamados y líneas telefónicas que incluye las asignadas a Cristina Kirchner y parte de su gabinete, la Fiscalía a cargo de Eduardo Taiano citó a testimonial a Cecilia Rodríguez.

La ex funcionaria fue citada a declaración testimonial a raíz de la carpeta con información sobre Sandra Arroyo Salgado. Según pudo constatar Clarín en fuentes judiciales, en esa carpeta había no sólo información sobre la magistrada sino también de aspectos que podrían ser relevantes para la causa.

Mientras, se están realizando dos pericias clave. La primera de ellas se realiza sobre un total de 4.000 llamadas telefónicas “que se están entrecruzando, con teléfonos que incluyen además a ex integrantes de la entonces SIDE”, explicaron fuentes de la causa.

La tarea la realiza la Policía Federal, un trabajo encargado por la Fiscalía a cargo de Taiano, quien tiene delegada la causa.

Este cruce de llamadas será determinante. Para la Justicia hay algo claro: “Esto no se armó en 15 días, hay pasos a pasos milimétricos que demuestran que esto tenía una ingeniería más compleja, con más participantes y que no fue algo planteado días antes”, explicaron fuentes de la investigación a Clarín.

Entonces, en este sentido, los investigadores ya comenzaron a recibir algunos informes sobre las pericias telefónicas pero aún resta un camino por recorrer para “unir todas las piezas del gran rompecabezas” como reiteran en los Tribunales de Comodoro Py.

El análisis de las llamadas de los teléfonos tanto personales como laborales de la ex presidenta y varios integrantes de su Gabinete abarca el periodo diciembre de 2014-febrero de 2015. Ese lapso incluye el momento del despido del ex agente de inteligencia Jaime Stiuso.

La segunda pericia se realiza sobre los objetos secuestrados en la casa de Diego Lagomarsino, procesado como partícipe necesario del homicidio del ex fiscal y será determinante para que la primera parte de la causa sea elevada a juicio oral.

Para la Justicia Alberto Nisman fue víctima de un homicidio. Así, lo determinó el año pasado la Sala II de la Cámara Federal porteña, compuesta por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

Para los camaristas, el ex fiscal fue asesinado como “directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA”, acusando de encubrimiento a Cristina Kirchner y ex funcionarios de su Gobierno.

El juez Julián Ercolini y el fiscal Taiano, desde junio del año pasado, tomaron la sugerencia de la Cámara Federal porteña, que remarcó que este escenario que entrecruza la muerte de Nisman con el escenario político: “Obliga lógicamente a ahondar la investigación en el probable entendimiento de que la muerte del fiscal se haya producido como consecuencia directa de la específica acción que adoptó en el marco de su función”, como titular de la UFI – AMIA.

(Com Clarín)