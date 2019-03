MUDANÇA EM DENOMINAÇÃO DOS BAIRROS SERÁ TEMA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O debate acontece na quarta (20/03), às 09h, no plenário da Câmara

A reorganização dos bairros promovida pelo município em 2018 gerou dúvidas na população, inclusive por parte de associações de moradores, que tiveram mudanças no CEP e denominação de regiões e outros locais. Em vista disso, a Câmara realiza nesta quarta-feira, 20 de março, às 09h, no plenário da Casa, uma audiência pública sobre o tema.

O debate foi proposto pelo Vereador Celino Fertrin (PDT), que no requerimento n° 06/2019 justificou a necessidade de esclarecimentos às pessoas com relação aos motivos das mudanças e quais os desdobramentos da reorganização dos bairros.

“A nossa ideia é esclarecermos as mudanças que foram feitas e quais serão os próximos passos da reorganização urbana que o Executivo tem promovido, se os nomes tradicionais dos bairros mudam ou se serão extintos. Existem ruas sem CEP, os Correios têm dificuldade nas entregas, a Sanepar também de identificar os locais”, explicou o Vereador Celino Fertrin, proponente do debate.

Lei que dispõe sobre criação, delimitação e denominação dos bairros

A Lei Complementar 303/2018 que dispõe sobre a reorganização urbana do município consolidou as delimitações dos bairros e trouxe diversas alterações. A norma definiu parâmetros e organizou alguns bairros dentro das grandes regiões de Foz do Iguaçu, tais como: Três Lagoas, Vila C, Porto Meira, Jardim São Paulo, Região da KLP, centro, dentre outas.

Durante a audiência serão feitos esclarecimentos sobre nomenclatura das ruas, valor venal dos imóveis com possível impacto no IPTU. O Secretário de Planejamento do município, Elsídio Cavalcante, será um dos expositores.

Quem quiser obter mais informações sobre a audiência pública ou se inscrever antecipadamente para fazer uso da tribuna, pode acessar o link: https://bit.ly/2Hys4ZN. A audiência é aberta a todo o público.

(Com Fozdoiguaçu.leg)