“MUCHOS ME DICEN QUE NO CONVUENE QUE CRISTINA KIRCHNER VAYA PRESA, PERO ESTO QUE PASA LE CONVIENE AL PAÍS”

El Presidente comparó el caso de los cuadernos de las coimas con una producción de Netflix, habló sobre la crisis económica y defendió a Vidal por la causa de aportantes truchos

Muchos me dicen que no me conviene, pero esto que pasa le conviene al país, es fundacional para la Argentina”. Así se refirió el presidente Mauricio Macri al escándalo judicial derivado de la aparición de Los cuadernos de las coimas , y a la posibilidad de que la expresidenta Cristina Kirchner termine presa por su responsabilidad como presunta cabeza de una asociación ilícita vinculada a la obra pública durante su mandato en la Casa Rosada.

En una entrevista concedida al programa “Oppenheimer Presenta” de la cadena televisiva CNN, emitido esta noche, el Presidente se mostró complacido de que los sucesos se hubieran conocido durante su presidencia. “Hemos permitido que toda la verdad salga a la luz”, dijo, en relación a las presuntos coimas a empresarios de la obra pública descriptas por el chofer Oscar Centeno que dieron origen a la denuncia del fiscal Carlos Stornelli y la causa que investiga el juez federal Claudio Bonadio .

También en relación a la aparición de los cuadernos, Macri afirmó que apoyará que el Centro Cultural Kirchner deje de tener el nombre del expresidente, algo que según su visión “nunca debió haber sucedido porque justamente la historia tiene que juzgar a las personas”.

Entrevistado por el periodista Andrés Oppenheimer durante su visita al país para presentar su best seller ¡Sálvese quien pueda!, Macri reconoció que este año el país “caerá cerca de un punto”, aunque pronosticó un 2019 mejor en términos económicos. Apoyó a la gobernadora María Eugenia Vidal en el escándalo de los aportes a las campañas de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires de 2015 y 2017, y se manifestó en favor de fuertes sanciones contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, ya que en el país caribeño “se violan sistemáticamente los derechos humanos”.

Cuadernos y Cristina

“Creo que es un proceso muy positivo para la sociedad. Lamentablemente generó una tensión adicional de los mercados sobre la Argentina. Porque hacen equivocadamente un paralelismo con el Lava Jato. Digo equivocadamente porque el Lava jato (brasileño) ocurrió con el gobierno que estaba actuando en ese momento, y aquí no hay afectado ninguno de mis funcionarios. Nosotros contratamos la obra pública entre 40 y 50 por ciento más barata de lo que se contrataba antes. Estamos con planes de obra por todo el país”, dijo el Presidente.

“Dicen que conviene que [Cristina Kirchner] compita, tienen distintas visiones, pero lo que yo digo es que no estoy para hacer lo que me conviene a mí ni a mi gobierno, estoy haciendo lo que le conviene al país y al país le conviene que haya un sistema judicial independiente y que uno no esté ahí manipulando y presionando para que sucedan o no sucedan las cosas”, expresó, con la mirada puesta en las próximas elecciones.

Y agregó: “Necesitamos estructuras que nos aseguren que nunca más va a volver a pasar algo así; somos un país muy particular, aparece un chofer que adoptó todo durante años meticulosamente. Yo digo que en la Argentina en los últimos 20 días bajó el rating de Netflix como nunca antes porque esto es superior a ver Netflix”.

Sobre su primo, Ángelo Calceterra, quien ya se presentó ante la Justicia a declarar en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, Macri dijo: “Me avisó que se iba a presentar (a declarar). Lo lamento mucho porque tengo un profundo afecto por él, pero justamente es el ejemplo de que acá nadie tapa nada”.

La tormenta económica

Frente a la crisis económica, que se vio afectada los últimos días por el desplome de la lira turca, el Presidente confesó que “la tormenta que arrancó en abril, todavía no hemos logrado terminar de cruzarla”. Y agregó: “Siempre soy optimista, sino no lo hubiese asumido el desafío de tomar la gestión de un país que realmente estaba quebrado”.

Al ser consultado por la teoría de quienes consideran que este momento es similar a la crisis de 2001, Macri dijo: “Esta crisis es distinta a la del 2001 justamente por varias razones; primero porque hoy estamos reinsertados en el mundo. El apoyo que recibimos del mundo de todos los países más importantes del mundo a través del crédito del Fondo Monetario fue único en la historia. Ningún país en la historia le dieron semejante cantidad de asistencia y en tan poco tiempo. Lo segundo esta vez tenemos claro hacia dónde vamos; tenemos claro cuáles son nuestros objetivos. En el pasado no teníamos tan claros y, además, tenemos un proyecto de desarrollo federal basado en la creación de empleo privado que también hemos puesto sobre la mesa y que en el 2017 se demostró que puede que de ahí se generan 600.000 puestos de trabajo en ese año. Entonces creo que hay un camino claro que hemos delineado, lo que tenemos que terminar de hacer es dejar de tener esta fragilidad que hace que cualquier vaivén de los mercados mundiales nos impacta a nosotros, porque eso se interrumpe el flujo de inversión en el flujo del crédito que es tan importante para el sector privado”.

La disminución de la pobreza, que ha sido uno de los objetivos del Presidente desde su campaña presidencial de 2015, todavía está lejos. Sin embargo, Macri confesó que todavía aspiran a terminar este mandato con menos de los que había cuando inició su administración. “Y lamento mucho que no haya funcionado el proceso como lo habíamos previsto con el tema de baja inflación. Claramente siento que subestimamos el impacto de corregir los precios relativos de las tarifas”, expresó.

Vidal y los aportes

“Una cosa es recaudar permanentemente sobre toda actividad económica que realiza el gobierno en forma coercitiva y otra cosa son los momentos de campaña (…) Confío plenamente en la gobernadora, no hay ninguna posibilidad de que la gobernadora tenga algo que ver con tomar un peso que no sea sea el de ella”.

Sanciones contra Maduro

“En Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos atropellando a la oposición y a todos, no solamente de la oposición, sino de los ciudadanos en general. Se ha perdido el valor de la vida, el cuidado de las personas, el abuso del poder […] Hemos hablado en Lima en la última cumbre y estamos en tiempos de cambios de gobierno, pero cada vez hay más consenso acerca de tomar medidas más contundentes para ayudar a los hermanos venezolanos”.

Pelea China-EE.UU.

“Tengo una gran relación con el presidente Xi Jinping y una gran relación con Donald Trump, y siento que están buscando el equilibrio […] ojalá lo logremos antes porque cuando ellos hacen eso [la pelea comercial], los que estamos ahí siempre dependiendo de los mercados sufrimos las consecuencias”.

Alianza del Pacífico

“Hoy Brasil ha cambiado muchísimo su visión y soy optimista en que vamos a ir una agenda de integración mucho más acelerada que nos va a venir muy bien, porque si algo tiene la Alianza del Pacífico es un nivel de apertura e integración al mundo muy grande, de la que nosotros carecemos”.

Un guiño para cambiar el nombre del CCK

Durante la entrevista con Andrés Oppenheimer, Mauricio Macri afirmó que “nunca tuvo sentido” la iniciativa del kirchnerismo de rebautizar con el nombre de Néstor Kirchner una serie de monumentos, plazas y calles de todo el país. “Nunca debió haber sucedido, porque justamente la historia tiene que juzgar a las personas. Después que pasa un tiempo, ahí uno toma posiciones”, dijo el Presidente, e incluso afirmó que “claramente” apoyaría el cambio de nombre del hoy Centro Cultural Kirchner, emplazado en el viejo edificio del Correo Nacional, a pocas cuadras de la Casa Rosada.

