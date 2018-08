MPPR REALIZA SELETIVO PARA ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU

O Ministério do Público do Estado do Paraná (MPPR), através do edital 2/2018, realiza seletivo para estágio de pós-graduação em Foz do Iguaçu. A seleção é aberta para provimento de 1 (uma) vaga, sendo que os demais aprovados formarão cadastro de reserva. A remuneração é no valor de R$ 1.836,00, mais auxilio-transporte no valor de R$ 170,00. A jornada de atividade é de 6 (seis) horas/dia.

Poderão se inscrever os bacharéis em Direito, bem como os acadêmicos que se encontrem matriculado no último período do referido curso de graduação.

As inscrições serão realizadas até o dia 31 de agosto de 2018, na sede do Ministério Público Estadual, situado na rua Epifânio Sosa, n° 111, Jardim Polo Centro, das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00 horas. Os documentos exigidos podem ser consultados no edital.

Os candidatos serão classificados através de uma prova e uma entrevista. A prova será aplicada no dia 12 de setembro de 2018, das 13:30 às 13:30, nas dependência da UNIFOZ, situada na rua Arquiteto Décio Luís Cardoso. A entrevista ocorrerá no dia 25 de setembro de 2018, no mesmo endereço das inscrições. O resultado final será divulgado até o dia 5 de outubro de 2018.

É responsabilidade do candidato conferir a íntegra do edital no site do MPPR e acompanhar possíveis mudanças.

A admissão do candidato aprovado dependerá de existência de convênio vigente entre instituição de ensino e o MPPR.

