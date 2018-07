MP PEDE ABSOLVIÇÃO DO VEREADOR LUIZ QUEIROGA EM PROCESSO CÍVIL

Em processo cível que tramita na segunda instância judicial, o Ministério Público do Paraná, por meio da Procuradoria da Justiça, pediu a absolvição do vereador Luiz Queiroga (DEM) da acusação de improbidade administrativa. A defesa considera o posicionamento como fato importante para que ele avance na batalha jurídica para reassumir o cargo. Reeleito em 2016, Queiroga acabou preso com base, segundo a defesa, meramente em delação de réu da Operação Pecúlio que não apresentou nenhuma prova. Ele assumiu a cadeira, mas teve o mandato cassado após processo no Conselho de Ética da Câmara. Reverteu a decisão, mas ainda não voltou para o cargo devido às medidas restritivas impostas pela Justiça Federal até ele ser ouvido no Processo da Operação Pecúlio. Outro impeditivo é esse processo sobre distribuição de material informativo durante blitz educativa em 2011.

(Com GDia)