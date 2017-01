MP DETERMINA QUE OBRA DO PA MORUMBI SEJA INICIADA

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) determinou nesta sexta-feira (20), que a obra de reforma do Pronto Atendimento do Morumbi, em Foz do Iguaçu, seja iniciada imediatamente. O pedido foi feito pelo promotor de Justiça, Luiz Marcelo Mafra.

A prefeita interina, Inês Weizemann havia suspedido o inicio das obras no último dia 02 de janeiro. Após o pedido do MP, ela autorizou que a reforma seja iniciada na próxima terça-feira (24). A obra será realiza com a mesma empresa que ganhou a licitação, a empreiteira JCM.

O projeto arquitetônico para a reforma do PA já está pronto e foi desenvolvido com base nas orientações do Ministério da Saúde. Cerca de 4 mil pessoas são atendidas por mês na unidade de saúde.