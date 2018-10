MP AJUÍZA AÇÃO CONTRA VEREADOR DE FOZ DO IGUAÇU E OUTRAS SEIS PESSOAS POR FRAUDES EM BOLSA ATLETA

Segundo a promotoria, beneficiários receberam valores irregularmente durante gestão de Anderson de Andrade (PSC), na época secretário de esportes

A 6ª Promotoria de Justiça de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, ajuizou uma ação civil pública contra o vereador Anderson Andrade (PSC) e outras seis pessoas por supostas fraudes na concessão de benefícios do Programa Bolsa Atleta entre 2014 e 2016.

Segundo o Ministério Público Estadual (MP-PR), parentes de funcionários da prefeitura e de Andrade, então secretário de esportes, eram incluídos no programa municipal sem praticarem qualquer esporte profissionalmente.

Os suspeitos, entre eles uma ex-servidora da Comissão Executiva dos Jogos Escolares, responsável por incluir os nomes no cadastro de atletas, e o diretor de apoio do gabinete, devem responder por improbidade administrativa.

O vereador e ex-secretário de esportes disse que só deve comentar o caso depois de conversar com o advogado.

Investigações

Conforme o apurado pela promotoria, a ex-funcionária pública colocava parentes dela na lista de beneficiário com a autorização do ex-secretário e do ex-diretor.

Um dos favorecidos era neto dela e entre 2014 e 2016 recebeu R$ 600 por mês, o maior valor concedido a atletas do município por meio do programa.

Outra suspeita recebeu indevidamente mais de R$ 26 mil por meio pagamentos feitos aos filhos, também incluídos indevidamente no programa de incentivo ao esporte.

As investigações apontam ainda que, desempregado, um dos beneficiados passou a receber o auxílio em troca de divulgação em redes sociais dos eventos esportivos promovidos pela secretaria.

Se condenados, os investigados podem perder a função pública, ter os direitos políticos suspensos, além de terem de pagar multa e devolver aos cofres públicos os valores recebidos indevidamente.

(Com G1)