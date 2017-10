Movimento na BR-277 é intenso na volta do feriado

Mais de 1500 veículos passam por hora pela BR-277, no sentido Curitiba, vindos do litoral do Paraná, na manhã deste domingo (16). De acordo com a Ecovia, concessionária que administra o trecho, mais de 26 mil carros devem retornar à capital paranaense durante todo o dia. A concessionária também alertou para a chuva e neblina na Serra do Mar.

O movimento deve aumentar ainda mais nas próximas horas, e o pico deve ser entre 17h e 18h.

Já na BR-376, em Guaratuba, no sentido Curitiba, a Autopista Litoral Sul, informou que existe um congestionamento de aproximadamente 12 quilômetros, para a remoção de uma carreta. As pistas já foram liberadas.

Com Massa News