MOVIMENTO É ALTO NAS ESTRADAS DO PARANÁ

O movimento nas principais estradas que cortam o Paraná é alto, nesta sexta-feira (29), devido ao feriado de ano novo.

A previsão de maior fluxo é na BR-277, no trecho que liga Curitiba ao Litoral do Paraná. De acordo com a ecovia são esperados 355 mil veículos na BR-277 e nas PRs 508 e 407, até a próxima segunda-feira (1). O aumento previsto é de 15% em relação ao do feriado da virada em 2017.

Nesta sexta-feira (29), cerca de 36 mil automóveis devem trafegar rumo às praias. No sábado (31), a previsão é de 35 mil veículos. Já na segunda-feira (1º), mais de 43 mil devem retornar pela BR-277, sentido Curitiba. Na terça-feira, dia 2 de janeiro, o fluxo ainda será intenso, desde às 7 da manhã até o fim do dia, devendo atingir 45 mil veículos ao fim do dia.

(Com Paraná Portal)