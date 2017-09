MOVIMENTO DE TURISTAS AUMENTA 15% EM FOZ DO IGUAÇU

O movimento de turistas no Destino Iguaçu continua quebrando recordes mês a mês em 2017. O Parque Nacional do Iguaçu (PNI), onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, registrou o movimento de 1.133.208 visitantes entre janeiro e agosto deste ano. O total é 15,7% superior ao mesmo período de 2016, quando 978.613 pessoas passaram pela unidade de conservação.

O mês de agosto também foi de aumento na média de visitação. O PNI contabilizou 122.466 visitantes, número 11,6% superior se comparado com o mesmo mês do ano anterior. Em 2016, 109.733 pessoas estiveram no atrativo.

De acordo com os dados repassados pelo Parque Nacional do Iguaçu, o atrativo registrou a entrada de turistas de 66 países em agosto. Entre as nacionalidades que mais visitaram as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas da Natureza, estão os brasileiros, que continuam liderando o ranking, somando quase 58 mil em agosto.

Em seguida estão os argentinos com 35 mil visitantes, e depois os franceses, que assumiram a terceira nacionalidade que mais visitou o atrativo; no total, 3,5 mil franceses passaram pelas Cataratas do Iguaçu. Os paraguaios estão na quarta colocação com 2,6 mil.

Segundo o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, a previsão é que os números na visitação continuem expressivos até o final do ano.

“Foz vem crescendo na preferência dos consumidores de turismo brasileiros e do Mercosul. Meta é fechar o ano com crescimento entre 16% e 18%, o dobro da média nacional. Nossa expectativa é atingir a marca de 1,8 milhão de turistas no lado brasileiro do Parque Nacional do Iguaçu”, destaca Piolla. A melhor marca de visitantes é de 1.642.093 visitantes em 2015.

“Esse crescimento extraordinário para um ano de crise na economia, deve-se às ações continuadas da Gestão Integrada do Turismo, que une os esforços poder público e da iniciativa privada para divulgar, promover e qualificar a experiência de visitação”, conclui o secretário.

Em setembro, a visitação deve ser ainda mais intensa no PNI, devido ao feriado prolongado de 7 de setembro e os quatro eventos que acontecem na cidade simultaneamente. Para receber o grande número de visitantes, a unidade de conservação abrirá mais cedo no sábado, 09 de setembro, às 8h. O horário de fechamento será mantido no sábado às 17 horas.

Agosto positivo

Já a Itaipu Binacional também bateu o recorde de visitação no mês passado. No total, 71.057 visitantes passaram pelo Complexo Turístico de Itaipu. A quantia foi 3,15% superior no comparativo com agosto do ano passado. De janeiro a agosto de 2017 a Itaipu já recebeu 583.501 turistas.

Com PMFI