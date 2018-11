MOVIMENTO CRESCE 15% NAS CATARATAS DO IGUAÇU NO PENÚLTIMO FERIADO PROLONGADO DO ANO

Marco das 3 Fronteiras é destaque com crescimento de aproximadamente 40% nos primeiros 10 meses do ano. Outra novidade é o crescimento de norte-americanos no destino

O mês de novembro começou com uma excelente notícia para o turismo de Foz do Iguaçu. O Parque Nacional do Iguaçu (PNI) registrou um crescimento de 15% no movimento de turistas no feriadão de Finados, em comparação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com números divulgados pela unidade de conservação, 29.155 pessoas visitaram as Cataratas do Iguaçu entre os dias 01 (quinta) e domingo (04) deste mês, enquanto que no feriado do ano anterior, 24.913 pessoas passaram pelo atrativo.

No acumulado deste ano, o PNI já registou a visita de 1.518.185 pessoas, 4,6% acima do ano anterior. Com praticamente dois meses até o fim do ano, a expectativa é de superar o recorde no movimento de turistas em 2017. No ano passado, 1.788.922 visitantes passaram pela unidade de conservação.

“Somos um destino de natureza em evidência mundial e o reflexo pode ser medido pelo crescimento contínuo de visitantes. Vamos chegar perto de 1,9 milhões de visitantes, melhor marca da história do destino, somente no lado brasileiro das Cataratas”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Marco das 3 Fronteiras

Segundo balanço divulgado pela Cataratas S/A, responsável pela gestão do Marco das 3 Fronteiras, o atrativo atingiu a melhor marca de visitação da história. No acumulado entre janeiro e outubro houve um crescimento de 36,8% no movimento do local.

Neste ano, o Marco das 3 Fronteiras já foi visitado por 323.199 pessoas. No mesmo período de 2017, 236.346 estiveram no atrativo. O número de visitantes nos 10 meses de 2018 já supera em 8% a quantidade de pessoas que estiveram em todo ano passado no local (298.368).

“O Marco das 3 Fronteiras faz parte do leque de experiências que o visitante tem na cidade. O atrativo vem agradando moradores e viajantes e a prova disso é o recorde de visitantes. Estamos otimistas que o atrativo fechará o ano próximo de 40% de crescimento”, destaca Piolla.

Mercado norte-americano

Outra surpresa positiva na divulgação do balanço do Parque Nacional é o crescimento movimento de norte-americanos em Foz do Iguaçu. No mês passado, as Cataratas receberam 3.440 americanos.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um acréscimo de 65%, quando 2.240 visitantes dos Estados Unidos estiveram em uma das Sete Maravilhas da Natureza.

“Foz do Iguaçu tem sido um dos destinos brasileiros mais beneficiados pela implantação do visto eletrônico para turistas dos norte-americanos, medida adotada pelo Ministério do Turismo”.

E conclui: “Devemos ter números ainda mais expressivos até o final do ano com o trabalho de divulgação e promoção do destino através da Gestão Integrada no mercado norte-americano”.

(Com AMN)