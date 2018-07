MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU TEM ALTA DE 300%

Nos primeiros seis meses do ano, o complexo logístico soma 909 toneladas de produtos movimentados, contra 229 de 2017

O Terminal de Logística de Cargas do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu encerrou o primeiro semestre de 2018 com alta na movimentação de volumes importados e exportados – um crescimento de 300% na comparação com o mesmo período do ano passado. Nos primeiros seis meses do ano, o complexo logístico paranaense soma 909 toneladas de produtos movimentados, contra 229 de 2017.

As cargas exportadas foram responsáveis pelo maior fluxo do período, com 80%, foram mais de 735 toneladas processadas pelo Teca de Foz, ante as 120 do ano passado. A exportação também alcançou a maior variação, aumentando em quase seis vezes a tonelagem, cerca de 511%. Já o setor de importação, cresceu 59%, contabilizando mais de 174 toneladas importadas só no primeiro semestre deste ano.

Esse aumento foi puxado, principalmente, por produtos eletrônicos e peças de reposição de equipamentos agrícolas, industriais e de aeronaves. E entre os motivos apontados que favoreceram para este acréscimo destacam-se: a retomada da economia brasileira e o trabalho de busca e fidelização de clientes do Terminal de Cargas do Aeroporto de Foz do Iguaçu.

(Com Portal da Cidade)