MOURÃO ASSUME A PRESIDÊNCIA E NELA DEVE FICAR DURANTE AS ELEIÇÕES DO CONGRESSO

General viajará para o Rio na 3ª feira; Jair Bolsonaro será operado no dia 28; General ocupará a cadeira em 1º.fev; Dia decisivo na Câmara e no Senado

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, fica na Presidência da República enquanto o presidente Jair Bolsonaro participa do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Ele deve ocupar a cadeira no dia em que a Câmara e Senado elegem presidentes –1º de fevereiro.

Mourão assumiu de forma interina a Presidência na noite de domingo (20.jan.2019). Em uma cerimônia simbólica, Bolsonaro passou o cargo antes de entrar no avião da FAB (Força Aérea Brasileira).

Mourão assume a cadeira no Palácio do Planalto primeiro por 5 dias. Despachará do gabinete da Vice Presidência no período. Em seguida, por tempo indefinido, a partir de 28 de janeiro, quando o presidente estiver no hospital se recuperando da operação para retirada da bolsa de colostomia.

O período de convalescença de Bolsonaro ainda não é conhecido ao certo, mas pode durar duas semanas –e Mourão responderia pelo Planalto nesse interregno. Será a 1º vez após 2 anos e meio que 1 vice-presidente assumirá a Presidência interinamente.

O governo anterior não tinha vice. Quando Michel Temer viajava a ordem para assumir o Planalto seguia pela presidência da Câmara dos Deputados, em segundo o Senado, e por último a presidência do STF (Supremo Tribunal Federal).

Na 3ª feira (22.jan), Mourão tem uma viagem programada ao Rio de Janeiro para a passagem de comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda do Exército. Não há previsão de que ele assine alguma medida administrativa ou decreto enquanto estiver no cargo de presidente da República.

No último domingo (20.jan), o vice-presidente não compareceu a uma reunião de Bolsonaro com ministros no Palácio da Alvorada. Pedalou pelos jardins do Palácio da Alvorada acompanhado de sua mulher, Paula Mourão. Foi a 2ª semana seguida em que Bolsonaro reuniu-se com ministros e o vice não compareceu.

Em entrevista à agência Reuters, no domingo (20), Mourão disse que o caso Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) não tem nada a ver com o governo. O caso investiga movimentações financeiras atípicas do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e de seu ex-assessor Fabrício Queiroz.

Após afirmar em entrevista ao Poder 360, em agosto de 2018, que não seria 1 vice decorativo, o vice-presidente voltou a chamar a atenção no último dia 8, quando seu filho Antonio Hamilton Rossell Mourão causou polêmicas ao ser promovido como assessor da presidência do Banco do Brasil.

Mourão se manifestou pelo Twitter justificando que seu filho foi nomeado ao cargo por “excelentes serviços, conduta irrepreensível e por absoluta confiança pessoal do Presidente do Banco” em 19 anos de atuação no Banco do Brasil.

Eis 1 infográfico que resume as próximas semanas:

(Com Poder360)