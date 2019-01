MOTORISTAS ARGENTINOS SÃO PRESOS EM FOZ DO IGUAÇU APÓS O VAZAMENTO DE CARGAS DE RASPAS DE COURO DE BOI DE CAMINHÕES

Produtos contaminaram solo e rio. Defesa Civil diz que carga fermentou, atingiu galerias pluviais e depois as nascentes e o Rio Tamanduazinho. Situação ocorreu neste sábado (5), em um posto de combustíveis que fica às margens da BR-277

Dois motoristas argentinos foram presos por crime ambiental em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, neste sábado (5). De acordo com a Polícia Ambiental, as prisões ocorreram após o vazamento de cargas de raspas de couro de boi de dois caminhões no pátio de um posto de combustíveis, na BR-277.

O local onde os veículos estacionaram está isolado. De acordo com a Defesa Civil, os caminhões foram carregados perto de Buenos Aires, na Argentina, e seguiriam até uma fábrica de gelatina no Brasil.

Os condutores pararam os caminhões no posto e, por causa do calor, o produto fermentou, vazoue se espalhou pelo local. Ainda segundo a Defesa Civil, o produto não oferece risco à saúde.

“O produto de um dos caminhões vazou, foi para a galeria pluvial e atingiu as nascentes e o Rio Tamaduazinho. A Sanepar e os órgãos ambientais devem realizar a fiscalização sobre esse tipo de produto. O outro caminhão estava em um ponto mais alto e o produto contaminou o solo, o que também configurou crime ambiental”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Evaldo Guimarães.

Guimarães explicou que os caminhões não são adequados para o transporte desse tipo de produto. “O correto é realizar esse tipo de transporte em veículos tipo caçamba ou basculante. Em caso de fermentação, o produto não vaza”, afirma.

Os suspeitos podem responder por crime ambiental, que pode dar de 1 a 5 anos de prisão. De acordo com a Polícia Civil, não foi estipulado fiança.

A Polícia Ambiental e o Ibama informaram que a empresa responsável pelas cargas deve realizar a transferência das cargas o mais rápido possível, caso contrário pagará multa diária. O valor ainda não foi estipulado.

Os responsáveis pela empresa dos caminhões não foram encontrados.

