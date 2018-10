MOTO-ENGIL DICE QUE QUIERE SEGUIR, PERO NI UNA SOLA MÁQUINA TRABAJA

Mota-Engil emitió anoche un nuevo comunicado en el que reafirma sus intenciones de continuar el proyecto metrobús, pero en zona de obras solo aparecieron obreros, sin máquinas

Ayer, por segunda noche consecutiva, la contratista del metrobús Mota-Engil emitió un comunicado en el que, además de reafirmar sus intenciones de continuar en el proyecto, señala datos de la obra que contradicen a los del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El documento afirma, por ejemplo, que en total son 3,8 km de obras 100% terminadas y no 800 m, como lo dice el MOPC y se puede comprobar “a simple vista” en el lugar. Alega que se trata de pavimento rígido, pavimento flexible, red de desagüe pluvial, alcantarillado sanitario, agua potable, zanja técnica y veredas.

Mota-Engil dijo otra vez que sigue habiendo “interferencias” que impiden realizar el trabajo, refiriéndose a la franja no liberada.

Si bien el sábado retiraron sus máquinas, el escrito señala que la firma no abandonó la obra y que “sigue ratificando su compromiso con el metrobús”, y que prueba de ello es la renovación de la garantía bancaria de anticipo financiero, cuyo plazo vencía ayer (la renovación se concretó de tarde, luego de haberse difundido el plazo límite). El monto es de G. 22.337 (US$ 3,7 millones).

En cuanto a los ingresos y egresos financieros, el documento manifiesta: “El contratista, hasta octubre de 2018, tiene un resultado financiero negativo. Ingresos: 23.943.858; Egresos: 24.292.783, resulta en US$ -348.924. Adicionalmente, la República del Paraguay sigue teniendo vigente y actualizadas las garantías bancarias líquidas de ejecución por valor de US$ 7.045.408”. Sin embargo, autoridades del MOPC indicaron días pasados que hay US$ 5 millones de adelantos sin contraprestación de obras.

Nada definido

Aunque el sábado último el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, anunció una demanda contra Mota-Engil por “abandono de obras” y, luego, esta negase su deseo de retirarse del proyecto, hasta el momento el Gobierno no ha dado respuestas claras acerca de la continuidad de la polémica empresa, ni de cómo seguirían las obras.

Sobre ese punto, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo que se conformarán tres equipos de trabajo para planear acciones de mitigación y resarcimiento, ante los perjuicios económicos generados por las obras (equipos técnico, de contingencia y jurídico).

Fue en el Palacio de Gobierno en conversación con la prensa. El Mandatario anunció que una de las acciones prioritarias es garantizar el libre tránsito y reactivar el comercio en la zona afectada por las obras.

Agregó que estudiarán si hubo daño patrimonial al Estado, cuáles son todos los antecedentes que tienen que ver con este proceso y si el proyecto ha sido realmente deficiente. “Cuáles han sido los procedimientos en los cuales hay algún daño, seremos fieles y celosos custodios de los bienes del Estado”, enfatizó.

A su vez, el gerente del proyecto, Oscar Stark, dijo que aguardan la definición jurídica para avanzar.

(Com ABC Color)