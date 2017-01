MOTO BATE EM CARRO, EXPLODE E MATA MOTOCICLISTA NA BR-277

Câmeras de monitoramento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Foz do Iguaçu, flagraram um acidente entre uma moto e um carro na BR-277 no início da noite de domingo (22). O motociclista, de 35 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O passageiro da moto com placas do Paraguai permanecia internado no Hospital Municipal nesta segunda-feira (23). Já o motorista do automóvel não ficou ferido.

O motociclista acessa um desvio na rodovia e sem parar invade a preferencial e atravessa a pista, quando é atingido pelo carro, na região do Portal da Foz. Com a batida, os dois ocupantes são arremessados e a moto explode. O automóvel ainda fica desgovernado e só para alguns metros à frente. Em seguida, um homem aparece e alerta sobre o acidente.

As imagens devem ser encaminhadas pela PRF à Polícia Civil para auxiliar na investigação do acidente, já que um dos envolvidos morreu.

Com G1