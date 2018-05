MOSTRA PARANAENSE DE DANÇA REÚNE APRESENTAÇÕES ATÉ JUNHO, EM CINCO CIDADES

A abertura das seletivas do evento ocorre nesta quarta-feira (2), no Guairinha. As apresentações têm ingressos à venda para que o público possa acompanhar.

A Mostra Final com os artistas e grupos selecionados nas seletivas ocorre nos dias 21, 23 e 24 de junho, no Guairão, em Curitiba. Mais informações estão disponíveis no site oficial do evento.