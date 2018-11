MOSTRA GRATUITA EM BRASÍLIA EXIBE FILME SOBRE DIREITOS HUMANOS NA AMÉRICA LATINA

Longas fazem parte de nova safra do cinema colombiano. Programação começa nesta segunda-feira no Museu da República

Uma mostra de filmes com as novas produções do cinema colombiano chega ao Museu da República, em Brasília, a partir desta segunda-feira (26).

Ao todo, serão exibidos quatro longas-metragens que abordam questões ligadas aos direitos humanos na América Latina. A entrada é gratuita.

O filme que abre a programação é “O silêncio dos rifles”. O documentário narra o processo de paz da Colômbia, ao longo de quatro anos.

A produção dá o enfoque tanto no ex-presidente da Colômbia Juan Manuel Santos, como no líder dos guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Timochenko.

Na terça (27) será a vez de “Mateo”. Produzido em 2014, o filme conta a história de um jovem de 16 anos que, ao entrar em uma trupe de teatro, se vê em conflito com o trabalho que fazia antes, a mando de um tio, chefe do crime.

Na quarta (28), o enredo do filme “Keyla” trará a história de uma adolescente que mora em uma pequena ilha no Caribe e se vê em meio a problemas após o desaparecimento do pai, um pescador.

Já, na quinta (29), durante o encerramento da mostra, “Chiribiquete” vai retratar a vida de um pesquisador que retorna à serra de Chiribiquete (Amazônia colombiana), lugar que ele mesmo descobriu há 30 anos. A região possui as formações rochosas mais antigas da Terra e, por isso, se tornou um grande tesouro arqueológico.

Programação

– Segunda-feira (26), às 19h

“O silêncio dos rifles”, 2017, 120 min, de Natalia Orozco

– Terça-feira (27), às 19h

“Mateo”, 2014, 86 min, de Maria Gamboa

– Quarta-feira (28), às 19h

“Keyla”, 2017, 87 min, de Viviana Gómez

– Quinta-feira (29), às 19h

“Chiribiquete”, 2017, 81 min, de Carlos Arturo Ramírez

Serviço

– Mostra de filmes Direitos Humanos na América Latina

– Data: 26 a 29 de novembro

– Hora: varia conforme a programação (veja acima)

– Local: Auditório II do Museu Nacional da República – Esplanada dos Ministérios

Entrada gratuita

(Com G1)