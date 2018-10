MOSTRA DE CURSOS DA UNILA RECEBEU CERCA DE 1.500 ALUNOS DE ESCOLAS DE FOZ E REGIÃO

Um espaço para troca de informações e descobertas. Assim foi a 1ª Mostra de Cursos da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), evento realizado nos dias 18 e 19 de outubro, dentro da programação da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão. Cerca de 1.500 estudantes de 38 escolas de Foz do Iguaçu e região passaram pela Mostra, que teve o objetivo de apresentar as características de cada um dos 29 cursos de graduação da UNILA e de auxiliar na escolha profissional dos estudantes do ensino médio.

“Este é um momento para que os alunos conheçam os cursos, tirem suas dúvidas e coloquem a UNILA na sua lista de opções para o futuro”, destacou o vice-prefeito de Foz do Iguaçu, Nilton Bobato, durante a cerimônia de abertura. A solenidade também contou com a participação do secretário de Educação, Fernando Ferreira de Souza Lima, do reitor Gustavo Oliveira Vieira e dos diretores dos quatro institutos da UNILA.

A Mostra de Cursos envolveu toda a comunidade acadêmica da Universidade. Nos estandes dos cursos, discentes e professores de graduação se empenharam para mostrar aos convidados as particularidades e áreas de atuação de cada curso. Para isso, várias atividades foram realizadas, como experimentos científicos, exposição de trabalhos desenvolvidos em sala de aula, apresentação de projetos de extensão, simulações, entre outros. “O evento foi a oportunidade para conhecer com mais profundidade qual a área do conhecimento de cada profissão. Eu descobri cursos que eu desconhecia, como o curso de Serviço Social, e aprendi que campos como a Química e a Biologia são muito mais amplos do que aprendemos no ensino médio”, disse a estudante Laura Alves, do Colégio Estadual Bartolomeu Mitre.

Além de escolas de Foz do Iguaçu, a Mostra atraiu alunos de instituições de outras cidades da região Oeste. Uma delas foi a Escola Estadual Indígena Teko Ñemoingo, de São Miguel do Iguaçu, que esteve no evento com 35 estudantes. “Para nossos alunos é muito importante poder participar desta feira e saber que há uma universidade pública próxima, que está preocupada com a inserção dos povos indígenas”, comentou o cacique da comunidade indígena de Ocoy, Celso Japoty Alves. O evento também recebeu escolas dos municípios de Santa Terezinha de Itaipu, Medianeira, Missal, Ramilândia e Matelândia.

Para o pró-reitor de Graduação da UNILA, Lúcio Freitas, a primeira edição da Mostra de Cursos superou as expectativas da equipe organizadora. “Foi muito gratificante ver o envolvimento dos nossos discentes, mas principalmente a curiosidade e a participação dos alunos do ensino médio e da comunidade de Foz do Iguaçu”, declarou. O objetivo da Universidade é tornar a Mostrar um evento anual e que faça parte do calendário de escolas de ensino médio públicas e particulares de toda a região.

