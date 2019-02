MORRE, AOS 79 ANOS, O EX-DEPUTADO FEDERAL PADRE ROQUE

Roque Zimmermann, filiado ao PT entre 1987 e 2007, também foi secretário de estado no Paraná durante a gestão de Roberto Requião. Ele morreu em Ponta Grossa

Morreu na madrugada deste domingo (17), aos 79 anos, o ex-secretário e ex-deputado federal Roque Zimmermann, conhecido como Padre Roque. Sofrendo de insuficiência pulmonar, ele estava internado no Hospital Santana Unimed, de Ponta Grossa, e será velado em sua residência. O sepultamento está marcado para a próxima segunda-feira (18), às 17h. Em nota, o Partido dos Trabalhadores (PT) afirma que Zimmermann passou por “um longo período de enfermidades”.

Nascido em Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, Roque foi padre da Congregação Missionária Sagrada Família. Em 1987, filiou-se ao PT e, em 1992, tornou-se membro do diretório estadual do partido no Paraná. Dois anos depois, elegeu-se deputado federal, cargo que ocupou até 2002. Naquele ano, candidatou-se a governador do Paraná, obtendo o quarto lugar na disputa.

Após a derrota nas eleições, que foram vencidas por Roberto Requião (MDB), Padre Roque foi convidado para assumir a secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social do Paraná. Ele permaneceu no cargo entre 2003 e 2006. Após a sua saída da pasta, surgiram denúncias de que salários de comissionados contratados pela secretaria eram destinados a caixa 2 eleitoral. Na época, ele negou as acusações, mas confirmou que havia uma “repartição” dos vencimentos dos funcionários – o que, segundo ele, seria uma forma de fazer “justiça social”.

Em 2007, ele se desfiliou do PT e, desde então, não concorreu mais a cargos políticos.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também fez um post em memória do padre. Professora Josete, vereadora em Curitiba pelo PT, lamentou o falecimento, também no Twitter.

(Com Gazeta do Povo)