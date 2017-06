Moro marca novos depoimentos de Emílio Odebrecht e de Alexandrino Alencar em ação que envolve Lula

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, marcou, na manhã desta terça-feira (6), novos depoimentos do empresário Emílio Odebrecht e do ex-executivo da Odebrecht Alexandrino Alencar. A audiência, na qual as defesas poderão fazer questionamentos adicionais, ficou marcada para segunda-feira (12).

Nesta ação penal, o Ministério Público Federal (MPF) acusa o ex-presidente de receber como propina um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do petista, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. De acordo com a força-tarefa da Lava Jato, esses imóveis foram comprados pela Odebrecht em troca de contratos adquiridos pela empresa na Petrobras.

As novas audiências foram uma recomendação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).

Emílio e Alexandrino foram ouvidos na segunda-feira (5), como testemunhas de acusação em um processo que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A defesa de Lula reclamou que não havia tido tempo de analisar documentos incluídos no processo de última hora.

No entanto, pouco mais de uma hora depois de remarcar os depoimentos, um ofício de Moro destinado ao TRF4 foi anexado ao sistema da Justiça Federal do Paraná.

No documento, o juiz informa que, diferentemente do que alegou em pedido de habeas corpus, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acessou os depoimentos do empresário Emílio Odebrecht e do ex-executivo da Odebrecht Alexandrino Alencar no mesmo dia em que foram anexados ao processo, em 31 de maio.

Um extrato com os acessos eletrônicos aos arquivos dos depoimentos foi anexado ao ofício.

“Não aparenta corresponder à realidade a afirmação do advogado Cristiano Zanin Martins de que foi surpreendido na audiência de 05/06/2017, já que os registros eletrônicos do sistema informam que teve acesso à prova com relativa antecedência, em 31/05/2017 e 01/06/2017”, diz o ofício.

Para o juiz, os fatos alegados pelos advogados de Lula, “não são lamentavelmente verdadeiros”.

Por fim, o magistrado mantém o novo depoimento das testemunhas, conforme despacho anterior.

No meio da tarde, Martins enviou uma nota à imprensa, em que acusa Moro de tentar intimidar os advogados do ex-presidente Lula. “Há mais uma clara tentativa de intimidar os advogados de Lula, mediante interceptação de dados de navegação de um escritório de advocacia — comparável aos temerários grampos que o magistrado autorizou instalar no principal ramal do nosso escritório em 2016, para bisbilhotar as estratégias da defesa do ex-Presidente Lula”, diz o texto.

O juiz, porém, disse que o escritório de advocacia não foi espionado. “Esclareça-se, apenas diante dos termos da nota emitida pelo defensor do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, que não houve qualquer “espionagem” a escritório de advocacia, mas mera verificação dos acessos ao processo eletrônico da Justiça Federal”, afirmou em nota.

