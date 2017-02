MORO MARCA DATA DE AUDIÊNCIA DA LAVA JATO EM QUE DILMA É TESTEMUNHA

A ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT) vai prestar depoimento como testemunha em uma ação penal da Operação Lava Jato. A oitiva está pré-agendada para dia 24 de março, por meio de videoconferência com Porto Alegre (RS).

A data foi divulgada nesta quarta-feira (1º), no termo da audiência ocorrida nesta tarde na Justiça Federal do Paraná, em Curitiba, sob o comando do juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância. As audiências da Operação Lava Jato foram retomadas nesta quarta.

Dilma Rousseff foi arrolada como testemunha de defesa de Marcelo Odrebrecht, ex-presidente da holding Odebrecht S.A, ainda no ano passado. Ela já havia sido chamada como testemunha de defesa do empreiteiro em outras ações penais.

Neste processo, Odebrecht responde pelos crimes de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro.Esta ação penal é oriunda da 35ª fase da operação, que envolve o ex-ministro Antônio Palocci – preso desde setembro de 2016. Além de Palocci, 14 pessoas são rés neste processo.

Outros políticos, exercendo ou não mandato, e nomes conhecidos no cenário brasileiro também foram arrolados pelos réus desta ação penal, para depor como testemunhas de defesa.

Confira audiências que já estão pré-agendadas:

-03 de fevereiro: ex-senador Delcídio do Amaral, testemunha de Antônio Palocci

-17 de fevereiro: ex-ministro José Eduardo Cardoso, testemunha de Antônio Palocci

-17 de fevereiro: vereador Eduardo Suplicy, testemunnha de Antônio Palocci

-6 de março: senadora Marta Suplicy, testemunha de Branislav Kontic

-6 de março: ex-presidente da Petrobras Maria das Graças Foster, testemunha de Marcelo Odebrecht

-9 de março: empreiteiro Emílio Odebrecht, testemunha de Marcelo Odebrecht

-9 de março: ex-ministro Jacques Wagner, testemunha de Marcelo Oderbecht

-13 de março: ex-ministro Guido Mantega, testemunha de Marcelo Odebrecht

-14 de março: ex-presidente da Petrobras José Sergio Gabrielli de Avezedo, testemunha de Marcelo Odebrech, Antônio Palocci e mais outros dois réus do processo

Sérgio Moro determinou que sejam enviados ofícios a quatro senadores e a quatro deputados federais que foram indicados como testemunhas de defesa de alguns réus nesta ação. Os políticos poderão escolher entre três datas – 21, 22 e 29 de março – para prestarem depoimento por meio de videoconferência de Brasília (DF).

Veja a lista de senadores e deputados indicados como testemunhas:

– senador Jorge Viana (PT), arrolado por Antônio Palocci

– senador Armando Monteiro (PTB), arrolado por Antônio Palocci

– senador Lindbergh Farias (PT), arrolado por Antônio Palocci

– senador Fernando Bezerra Coelho (PSB), arrolado por Marcelo Odebrecht

– deputado federal Arlindo Chinaglia (PT), arrolado por Antônio Palocci

– deputado federal Miro Teixeira (Rede), arrolado por Antônio Palocci

– deputado federal Paulo Pimenta (PT), arrolado por Antônio Palocci

– deputado federal Paulo Teixeira (PT), arrolado por Branislav Kontic

O vice-governador do Rio de Janeiro Francisco Dornelles também foi chamado como testemunha de defesa de Antonio Palocci. Dornelles poderá escolher entre três datas – 13, 15 ou 20 de março – para ser ouvido por videoconferência do Rio de Janeiro (RJ).

Com G1