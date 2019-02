MORO ENTREGA PACOTE ANTICRIME AO CONGRESSO E PREGA LIDERANÇA DO GOVERNO

São 3 projetos para análise do Legislativo; Criminalização do caixa 2 foi separada

O governo entregou ao Congresso nesta 3ª feira (19.fev.2019) o pacote de medidas que alteram a legislação penal, eleitoral e de combate à corrupção, que ficou conhecido como “pacote anticrime”.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que “o governo está mostrando a que veio” e precisa ter liderança junto ao Congresso para conseguir aprovar as mudanças.

Uma comitiva de ministros acompanhou Moro na entrega do projeto. O objetivo é afastar a imagem de falta de articulação do governo após a demissão de Gustavo Bebianno (ex-ministro da Secretaria Geral), que era visto como 1 integrante do governo com bom acesso ao Congresso.

Bebianno foi demitido depois de o jornal Folha de S.Paulo noticiar 1 esquema de candidatos laranjas do PSL durante a campanha de 2018. Sobre o caso, Moro afirmou que “há apurações preliminares” sobre os responsáveis.

Acompanharam Moro na ida ao Congresso os ministros Paulo Guedes (Economia), Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Santos Cruz (Secretaria de Governo), Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde).

Ao todo, foram entregues 3 textos que tratam de: 1) medidas contra corrupção e crime organizado; 2) alterações no Código Eleitoral; e 3) alterações no Código de Processo Penal. Os projetos serão analisados pela Câmara e, se aprovados, seguem para o Senado.

A criminalização do Caixa 2 foi separada do projeto inicial por ser considerada de mais difícil aprovação, dado que foi praticada por congressistas de diversos partidos.

“A ideia era apresentar 1 projeto único. No entanto, na evolução do estudo sobre o projeto, foi constatada a necessidade de apresentar parte dele por projeto de lei complementar”, disse Moro. “Isso não muda nada em relação ao comprometimento do governo ou do Congresso em relação a criminalizarão do caixa 2.”

Moro afirmou que nesta 4ª feira (20.fev) a reforma da Previdência deve ser entregue pelo presidente Jair Bolsonaro, também acompanhado de uma comitiva de ministros.

