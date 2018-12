MORO DIZ QUE CONGRESSO E EXECUTIVO FORAM OMISSOS NO COMBATE À CORRUPÇÃO

‘Faltaram ações mais audaciosas’, afirma; Quer reformas para combater corrupção; E apresentar projeto de lei em fevereiro

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse nesta 3ª feira (11.dez.2018) que o Congresso e o Executivo, em meio a atuação da operação Lava Jato, foram omissos no combate à corrupção.

Segundo o ex-juiz, faltaram “ações mais audaciosas” para enfrentar o problema no país, como a realização de reformas gerais na legislação de modo a impedir que “poderosos manipulem o sistema” e a prevenir a corrupção.

Para o paranaense, os avanços em questão de reformas na lei se deu apenas por parte do Poder Judiciário, principalmente no âmbito da impunidade, uma vez que o STF (Supremo Tribunal Federal) possibilitou a prisão após condenação em 2ª Instância.

“Faltou ação institucional do Executivo e do Congresso. Quando alguma reforma geral veio, ela veio das próprias Cortes de Justiça, especificamente do STF, que, ao rever precedentes, fortaleceu o sistema anticorrupção, no caso da possibilidade da execução da condenação a partir de julgamento em 2ª Instância”, afirmou.

A declaração foi feita durante o 3º seminário Caminhos Contra a Corrupção, promovido pelo Instituto Não Aceito Corrupção, em Brasília. O evento promoveu 1 debate sobre de que forma pode-se combater a corrupção em 1 cenário complexo como o brasileiro.

Moro falou na conferência de encerramento, que teve como tema “O futuro da Lava Jato e do controle da corrupção no Brasil”. O futuro ministro chegou acompanhado de 5 seguranças. Ao término da conferência, o ex-juiz federal saiu sem falar com a imprensa.

Antigo responsável pelos processos da Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba, Moro disse ser preciso mais atuação do Executivo e do Legislativo, pois, apesar da força que tem, o Judiciário não conseguiu impedir casos de corrupção no país.

“Nós temos belos prédios de tribunais, carreiras jurídicas muito bem estabelecidas, uma produção acadêmica jurídica de qualidade em comparação com o resto do mundo, mas nós temos que convir que todo esse aparato pouco serviu para funcionar efetivamente em relação a esses crimes de corrupção”, afirmou.

Moro disse que em fevereiro pretende apresentar ao Congresso Nacional 1 projeto de lei “abordando reformas legislativas que visem enfrentar a corrupção, o crime organizado e o crime violento”. Segundo o futuro ministro, o projeto consiste, num 1º momento, em medidas pontuais de alteração na legislação.

“É 1 projeto ainda em gestação, que eu tenho boa parte dele na cabeça, outra no papel, mas ainda não é 1 projeto final. E isso vai ser discutido, debatido ainda no âmbito do próprio governo antes de ser apresentado ao Congresso”, afirmou.

Detalhes sobre Projeto de Lei

Moro disse que recebeu propostas “muito interessantes” para apresentar no início do ano. Apesar de não dizer quem as propôs, afirmou que as propostas são “1 pouco ambiciosas” para início de governo.

Eis algumas medidas defendidas por Moro e que devem ser discutidas na formulação do projeto:

– 2ª instância: pretende colocar a previsão da execução da condenação criminal a partir de julgamento em 2ª Instância de maneira mais clara na legislação;

– proteção ao júri: pretende criar mecanismo para proteger pessoas que atuam em grupos de júri que sentenciaram 1 criminoso. “Uma das minhas necessidades ao fazer carreira de jurista foi a de proteger o júri. Há situações em que a pessoa é sentenciada pelos jurados, e, se duvidar, a pessoa, família, vai embora no mesmo ônibus que o jurado. Há como mudar”;

– prisão perpétua: Moro disse não querer defender a prisão perpétua no Brasil, mas, segundo ele, “para crimes praticados com resultado morte, as regras devem ser mais rígidas para a progressão de regime”. O futuro ministro citou o caso de brasileiro condenado a prisão perpétua na Espanha por ter esquartejado família;

– regime fechado: pretende propor regime fechado inicial para quem comete crime contra a administração pública;

– prescrição de crime: pretende acabar com a prescrição de crimes. “Nós temos mecanismos para mudar essa situação normal que nós temos de casos que não chegam em mérito de culpado ou inocente por causa de prazo”;

Regulamentação de lobby

Moro disse que, após apresentar o primeiro projeto de lei, quer colocar em debate a regularização de lobby no Brasil.

“A apresentação desse projeto, em fevereiro, não impede que no futuro sejam apresentados projetos diferenciados que demandam uma atenção de parlamentares em temas mais complexos, por exemplo, sobre a regulamentação do lobby, que alguns defendem”, disse.

“É melhor que seja regulamentado do que seja realizado às sombras, claro que deve-se discutir que espécie de regulamentação, mas esse é 1 projeto que deve ser apresentado em 1 segundo momento para propiciar uma discussão centrada apenas nessa questão específica”, completou.

Banco de impressão digital

O futuro ministro da Justiça também disse que quer implementar 1 sistema de impressão digital para combater o crime organizado.

“Nós não temos até hoje 1 banco nacional de impressão digital, para fins de comparação de impressões de digitais em crimes”, disse.

(Com Poder360)