MORADORES DE FOZ DENUNCIAM SUPOSTO GOLPE DE CONSTRUTORA

Dois moradores de Foz do Iguaçu alegam ter caído em um golpe de uma suposta construtora. Tiago Tramm e Aguinaldo de Mello afirmar ter perdido dinheiro ao confiarem nos serviços de uma empresa chamada “RS Fazemos Para Você“.

“Eles sumiram. Só ficamos com o prejuízo. Contratei a empresa para fazer um puxado e sair do aluguel e ter meu negócio. Além disso, tem mais de 25 funcionários [da empresa] sem salário. Eles levaram o meu dinheiro, de muita gente e ainda não pagaram ninguém“, disse em entrevista ao Massa News, Tiago Tramm, que é comerciante.

Já Aguinaldo de Mello, que é autônomo, diz que está dormindo em casa de parentes pois a sua está descoberta. “Eles começaram a reforma e abandonaram tudo. Fomos lesados e não conseguimos mais contato. Eles visualizam as mensagens e não respondem“. Aguinaldo afirma ter perdido R$ 9,5 mil; Tiago, 18 mil.

Além disso, os supostos golpistas teriam deixado de pagar 20 funcionários que faziam as obras. Levaram, também, equipamentos e ferramentas usadas pelos trabalhadores.

A reportagem do Massa News tentou contato com a empresa, mas não conseguiu. Foi ao local onde funcionava o escritório, mas encontrou a casa vazia, com um anúncio de aluga-se.

Com Massa News