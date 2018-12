MONZÓ SERÁ REELECTO POR ÚLTIMA VEZ COMO PRESIDENTE EN DISPUTADOS

Luego de que el presidente de la Cámara baja del Congreso de la Nación, confirmara a sus allegados su intención de no ser reelecto en 2019, y hasta la posibilidad de dejar Cambiemos, esta semana se realizará la sesión preparatoria

CAPITAL FEDERAL. La Cámara de Diputados ratificará este miércoles sus autoridades y Emilio Monzó será reelecto por última vez en ese cargo.

Será en el marco de una sesión en la que también se ratificará a las autoridades actuales: el vicepresidente primero, José Luis Gioja (Frente para la Victoria-PJ); el segundo, Luis Petri (UCR); y el tercero, Martín Llaryora (Argentina Federal).

Como secretarios seguirán Eugenio Inchausti (Parlamentaria), Florencia Romano (Administrativa), María Luz Alonso (Coordinación Operativa) y Marcio Barbosa Moreira (General).

Cabe recordar que Emilio Monzó confirmó ante sus allegados que, tal como venía anticipando, no buscará un segundo mandato como diputado, y que incluso de alejará de Cambiemos para hacer política “desde el llano”. “Voy a terminar mi mandato y, por decisión mía y por el contexto, no voy a ser candidato. Comprendí que ya no tengo espacio en Cambiemos. Me costó, pero ya hice el duelo”, manifestó Monzó en su círculo íntimo.

El legislador suele recordar además que nunca duró más de cuatro años en un cargo. Monzó está dispuesto a recorrer la provincia de Buenos Aires sin una estructura política, y hasta imagina construir “algo transversal”. La versión de que Monzó no quería otro mandato en la Cámara baja trascendió a fines de abril y el encargado de confirmarla fue el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Un mes después, el diputado fue reincorporado a la “mesa chica” del Gobierno, de donde había sido excluido. Pero no fue suficiente. “Esto es como en el amor. Si estás enamorado y la otra persona no está enamorada de vos, ¿para qué insistir?”, dicen sus colaboradores.

