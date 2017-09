La expresidenta Cristina Kirchner dio una entrevista el 14 de septiembre al medio argentino Infobae en la que se le preguntó por algo ocurrido en 2011, durante su gobierno, cuando se pusieron frente al Congreso fotos de periodistas que no apoyaban su gestión junto a un cartel: “Escupí tu bronca”. Muchos escupieron. Respondió que eso había sucedido durante su gobierno pero que no había sido promovido por él: “Durante mi gobierno hubo una libertad absoluta. Se podían pegar afiches contra un periodista o poner que yo era yegua, puta o montonera”. Insistió: “A mí me insultaban (…) A mí me decían yegua, puta y montonera”. Yegua es la hembra del caballo y la palabra tiene connotaciones peyorativas. Puta quizás no necesite aclaración.

Montonero es el militante de una agrupación política armada de los años setenta. Otro 14 de septiembre, pero de 2010, Cristina Kirchner, entonces presidenta, dijo en un discurso ante la juventud peronista: “Yo formé parte de la juventud maravillosa (…) que fue masacrada durante la dictadura”.

Aunque ella no tuvo militancia en Montoneros, la frase “juventud maravillosa” aludía a la que Perón había escrito en 1971: “Tenemos una juventud maravillosa (…) Yo tengo una fe absoluta en nuestros muchachos que han aprendido a morir por sus ideales”. Perón identificaba (aún) a los Montoneros como el núcleo de esa juventud. El 1 de septiembre de este año, luego de una marcha en reclamo por la aparición de Santiago Maldonado, un artesano oscuramente desaparecido en mi país, la policía reprimió y hubo 30 detenidos, entre ellos trabajadores de prensa. La expresidenta tuiteó que la policía había efectuado “una cacería de gente y de periodistas”. Los periodistas, según esa sentencia, no somos gente. Montonera, según esta nueva interpretación, es un insulto. Son peligrosas, las palabras.

Com El País