MINUTA QUE PREVÊ BENEFÍCIOS PARA INDÚSTRIAS SE INSTALAREM EM FOZ É APRESENTADA A VEREADORES

O vice-prefeito Nilton Bobato e a secretaria de indústria e comércio, Salete Horst apresentaram hoje (21) aos vereadores as medidas de incentivo e apoio as ações e estratégias de ciência, tecnologia e inovação no setor empresarial, para as pessoas físicas e jurídicas estabelecidas em Foz do Iguaçu.

A minuta visa promover a pesquisa e o desenvolvimento social, tecnológico, empreendedor, econômico, ambiental e inovador. Criação da política municipal da ciência, tecnologia, inovação e estabelece medidas de incentivo e apoio às suas ações e estratégias no ecossistema empresarial.

De acordo com o vice-prefeito, o objetivo principal é a criação de uma política municipal de ciência, tecnologia e inovação para atrair para Foz empresas dessa área e para construir um novo polo de desenvolvimento na cidade. “Um polo que atraia investidores na área de tecnologia e informação. Estamos estudando os benefícios para quem já está instalado e para quem aderir o programa”, esclarece.

Durante a apresentação Bobato pontuou que a ideia, por enquanto, é a minuta de um programa que está sendo desenvolvido com a secretaria de indústria e comércio, e a prefeitura busca ouvir parceiros para chegar a um consenso de como incentivar quem já está instalado e quem vai se instalar. “É uma primeira conversa com a Câmara de Vereadores, essa conversa vai desencadear uma redação melhor para que nós possamos criar uma política municipal na área de ciência, tecnologia e inovação”, acrescenta Bobato.

O vereador Celino Fertrin (PDT) foi o mediador da apresentação e elogiou a iniciativa da prefeitura. “Recebemos com muita satisfação e alegria, pois vemos o interesse no crescimento de Foz do Iguaçu, do poder executivo com o apoio do legislativo. É de grande interesse valorizar o que é nosso. Vamos avaliar a legalidade de cada situação que está se criando, para que a possamos acompanhar na fiscalização, legalização e aprovação daquilo que é trazido para nós, de forma que nós possamos junto com as secretarias fazer a fomentação de Foz do Iguaçu. O parque industrial é muito promissor para fomentar o comércio”, elogiou o vereador.

Com PMFI