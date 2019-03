MINISTROS TERÃO DE RECEBER DEPUTADOS, AVISA LÍDER DO GOVERNO NA CÂMARA

Major Vitor Hugo dá recomendações; Congressistas devem ser prioridade

Os congressistas agora serão prioridade na agenda dos ministros. Quem avisa é o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO).

O deputado combinou o jogo pessoalmente com todos os titulares de pastas do Executivo. Só não visitou ainda o presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, o último a se instalar no governo.

Nas conversas, o líder do governo passou uma espécie de cartilha de bons modos aos ministros. Explicou que eles devem escutar deputados sobre ideias de projetos de lei exclusivos do Executivo, casos dos que se referem a funcionários púbicos ou à organização da máquina governamental.

Caso os projetos sejam encampados, o crédito deve ser do congressista. “Se a ideia não servir, basta 1 telefonema de 5 minutos para se justificar”, diz o líder.

No encontro de líderes com Bolsonaro antes do Carnaval, o alvo-mor foi presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. A Major Vitor Hugo, ele negou ter barrado qualquer deputado. O erro ficou na conta das secretárias e assessores.

O deputado se diz tranquilo em sua atuação como líder, mesmo depois de tantos congressistas o terem chamado de inábil e pedido sua cabeça. “A ansiedade deles é natural”, afirma. Admite que estar no 1º mandato não ajuda, mas lembra que é consultor da Câmara há 4 anos, depois de ter sido aprovado em 1 concurso árduo.

Ele avalia que sua tarefa é mais difícil do que a de outros líderes de governo na Câmara em governo que distribuíam cargos nos ministérios, algo que a administração de Jair Bolsonaro não pretende fazer.

Uma de suas estratégias de Vítor Hugo para construir o apoio ao governo é a indicação de 5 vice-líderes, que pertencem a partidos não necessariamente alinhados com o governo.

O deputado Lucas Vergílio (SD-GO), de apenas 22 anos, é 1 deles. Só que a indicação ainda não foi digerida pelo presidente do partido, o deputado Paulinho da Força (SP). “Ele não representa o partido, só fala por ele mesmo”, afirma.

Caso Lucas Vergílio decida ficar, a fatura do enfrentamento poderá bater no pai dele, o ex-deputado Armando Vergílio. Presidente do partido em Goiás, ele corre o risco de perder o posto. Vitor Hugo minimiza o problema. “Conversei com o líder da bancada. Nos acertos dentro do partido, não posso interferir”, afirma.

Ele segue confiante na aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Previdência com texto próximo ao que foi enviado pelo governo. Da economia de R$ 1,16 trilhão em 10 anos prevista, quer garantir ao menos R$ 1 trilhão.

O deputado nega que o auxílio a idosos pobres e a idade das mulheres mudem só porque Bolsonaro citou a possibilidade: “Na tramitação de uma PEC, o protagonismo é do Congresso”.

Esta semana deverá ser intensa negociação no Legislativo, depois da longa parada durante o Carnaval. A Comissão de Constituição e Justiça deverá ser instalada até 4ª feira (13.mar). O colegiado é essencial para a tramitação da PEC da Previdência, já que é a 1ª etapa de sua chancela.

Há outras 24 comissões em disputa na Câmara. Parte delas poderá ser definida nesta semana também.

(Com Poder360)