MINISTROS DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA SE REÚNEM EM FOZ

O Festival das Cataratas, que começa nesta quarta (28) e segue até a próxima sexta, será palco de importantes discussões da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) sobre o turismo. A presença de representantes dos nove países pertencentes ao grupo: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste está confirmada. O ministro do Turismo do Brasil, Marx Beltrão, já garantiu participação.

As pautas do encontro serão divididas em dois momentos: a V Reunião dos Pontos Focais de Turismo da CPLP e a IX Reunião de Ministros de Turismo da CPLP. Durante os trabalhos, o Brasil deve assumir a presidência pro tempore do grupo de trabalho, que até então era liderado por Timor Leste, a com apresentação do Plano Estratégico de Cooperação em Turismo da CPLP formulado pelo País. Os desafios da implementação da Agenda 2030 nos países da CPLP também fará parte das discussões.

“É um encontro importante entre os ministros dos nove países de língua portuguesa e que mostra o prestígio do Festival das Cataratas e do Destino Iguaçu. Foz do Iguaçu será o centro das grandes discussões do turismo nacional e da comunidade dos países da língua portuguesa”, ressalta o secretário de Turismo, Indústria e Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Além da agenda de trabalho, as autoridades devem participar da abertura do Festival das Cataratas e de conhecer diversos atrativos da região, como as Cataratas do Iguaçu – consideradas uma das Sete Novas Maravilhas da Natureza – e a Itaipu Binacional – usina hidrelétrica que vem batendo sucessivos recordes mundiais na produção de energia.

Segundo o organizador do Festival, Paulo Angeli, “o evento mostra que a cidade está preparada para atender profissionais e empresas do setor. Por isso era pertinente que este evento viesse para cá”, ressalta.

Festival das Cataratas

Mais de 7, 5 mil pessoas são esperadas para o 12º Festival das Cataratas, número recorde em toda a sua trajetória. A programação conta com uma série de eventos complementares, como o Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, principal evento-técnico científico do turismo nacional, e o Hackatour Cataratas, uma maratona de programação na busca por soluções para o mercado do turismo.

A solenidade de abertura do Festival será na quarta-feira (28), às 19h, no Recanto Cataratas Thermas Resort. Já a Feira de Negócios e Turismo, assim como outras atividades, serão realizadas no Rafain Palace Hotel & Convention.

Atualmente Foz do Iguaçu é quarta cidade do país a receber eventos internacionais, conforme apontou o ranking da Associação Internacional de Congressos e Convenções (ICCA). Os centros de eventos de Foz do Iguaçu, a maioria localizados dentro de hotéis, têm capacidade total para atender a 29 mil participantes. A rede hoteleira oferece 27.588 leitos em 176 estabelecimentos.

Com PMFI