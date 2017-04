Ministros, Deputados Federais, Forças Armadas confirmam presença na solenidade da posse de Chico Brasileiro

A Cerimônia que empossa o Prefeito eleito Chico Brasileiro e Vice-Prefeito, Nilton Bobato, no dia 1º de maio (dia do trabalhador) já conta com a confirmação de presença de várias autoridades, dentre elas: Ministros, Deputados Federais, representantes das forças armadas; chefes das forças polícias; Juízes, dentre outras autoridades.

Algumas das presenças confirmadas são: Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab; Ministro da Saúde, Ricardo Barros; Vice-governadora do Paraná – Cida Borguetti; o Comandante do 34° Batalhão de Infantaria Mecanizado – Coronel Fernando Augusto Costa Bastos; Capitão-de-fragata Renato Ferreira Jácomo dos Santos – Comandante da Capitania dos Portos do Rio Paraná; Diretor-Geral Brasileiro da Itaipu Binancional- Luiz Vianna. Líderes religiosos, como Sheik Abdo Nasser El Khatib, Sheik Mohamed Khalil e Pastor Sebastião da Silva – Presidente do COPEFI.

A Cerimônia de posse dos futuros governantes terá início às 16h do dia 1° de maio, no Hotel Golden Park Internacional. A entrada do evento será pela Rua Xavier da Silva. Mas, considerando que a rua estará fechada para veículos, só é possível ter acesso ao local a pé.

A TV Câmara vai realizar a transmissão ao vivo, a qual que será feita diretamente do hotel. A transmissão acontecerá via Youtube e Facebook na Página oficial da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, com vistas a dar maior transparência e a possibilidade de que toda população possa acompanhar o evento, visto que o Salão Real do Hotel Golden Park Internacional comporta até mil pessoas.

Organização



Ao todo, já são cerca de 80 profissionais envolvidos com organização da solenidade. A equipe da organização fará um o treinamento e testes da estrutura e dos trabalhos dos profissionais neste sábado, 29 de abril.