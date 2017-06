Ministro promete lutar por aumento da cota de compras

O ministro do Turismo, Marx Beltrão, prometeu aos participantes do 12° Festival de Turismo das Cataratas que a partir de segunda-feira (2 de julho), quando voltar a Brasília, vai atuar em favor da ampliação da cota de compras no Paraguai. A proposta de aumentar o limite de isenção de impostos dos atuais US$ 300 para US$ 500 foi abordada na abertura oficial do evento, nesta quarta-feira (28), pelo diretor-geral brasileiro de Itaipu, Luiz Fernando Vianna. Ele disse que Itaipu “apoia esse pleito” e pediu ao ministro que estude o assunto “com muito carinho e responsabilidade”.

A abertura do Festival, no Hotel Recanto, foi prestigiada por várias outras autoridades, entre elas o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro; o chefe da Casa Civil do governo do Paraná, Valdir Rossoni; e o secretário de Turismo e Esportes, Douglas Fabrício. A edição deste ano do Festival de Turismo das Cataratas é a maior da história. A expectativa é que, entre esta quinta (29) e sexta-feira (30), quase 8 mil pessoas participem da Feira de Turismo e Negócios, no Hotel Rafain Palace & Convention.

Marx Beltrão disse que sairá de Foz do Iguaçu com a missão de discutir as cotas. E que, “quando me dão uma missão, vou atrás de uma solução. Não sei qual o meio, mas podem ter certeza que levarei isso para Brasília. Mais do que discutir a cota, temos também que ter uma região livre de impostos, para gerar empregos e fomentar a economia de nosso País”, afirmou, dizendo que Foz do Iguaçu deve ser uma dessas áreas.

Sem crise

Ao saudar os participantes do Festival, o prefeito Chico Brasileiro mostrou-se otimista com a perspectiva para o turismo de Foz do Iguaçu, que deverá crescer 15% este ano, com números recordes no aeroporto e no Parque Nacional do Iguaçu. O número de embarques e desembarques, segundo o prefeito, deverá chegar a 2,3 milhões, enquanto as Cataratas receberão 1,75 milhão de visitantes.

Chico atribui esses resultados ao trabalho da Gestão Integrada do Turismo, que une os setores privado e público. Elogiou, especialmente, a atuação da Itaipu Binacional, “fundamental para o desenvolvimento do nosso turismo”. “Se não tivéssemos Itaipu com essa visão, não teríamos este evento grandioso”, afirmou, dirigindo-se ao diretor-geral brasileiro da usina. A Itaipu é a apoiadora máster do Festival de Turismo das Cataratas.

Missão

Vianna lembrou que, embora a usina sempre tenha dado apoio ao turismo, a mudança da missão da empresa, em 2003, reforçou a atuação no desenvolvimento e fomento do turismo regional, no Brasil e no Paraguai. Ele defendeu a atuação em parcerias e, já no final de sua fala, manifestou o apoio de Itaipu ao aumento da cota de compras, sendo muito aplaudido pelas mais de mil pessoas presentes.

O secretário de Turismo e Esportes do Paraná, Douglas Fabrício, pediu que Itaipu continue a apoiar o setor e endossou o apelo de Vianna para que o Ministério do Turismo atenda a reivindicação em favor do aumento da cota. Ele disse confiar na sensibilidade de Marx Beltrão, lembrando que o ministro agiu rapidamente ao receber o apelo do Sul do Brasil para também ser contemplado com campanhas de divulgação das suas atrações turísticas.

A campanha, segundo o ministro Marx Beltrão, será desenvolvida a partir de 15 de julho, no Brasil e no exterior. O ministro disse ainda que está propondo ao governo federal e ao Congresso uma série de medidas que permitam “dobrar o número de visitantes estrangeiros” e ampliar o turismo interno. Entre elas, a redução dos impostos sobre o preço do querosene de aviação, para baixar as tarifas aéreas, o aumento nos voos charters e o apoio ao turismo de negócios.

O Festival

O idealizador e coordenador do Festival, Paulo Angeli, na saudação aos participantes, disse que a evolução do evento, ao longo da história, mostra a pujança da cidade e da região e, principalmente, da atividade turística como geradora de emprego e renda.

O secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, Gilmar Piolla, afirmou que o Festival de Turismo das Cataratas “é um dos eventos mais prestigiados do turismo brasileiro, que a cada ano mostra as potencialidades do Destino Iguaçu”.

Com Portal da Cidade