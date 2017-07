MINISTRO GARANTE APOIO A INVESTIMENTOS PARA ALAVANCAR O TURISMO EM FOZ

O prefeito Chico Brasileiro pediu apoio do ministro do Turismo, Marx Beltrão para três importantes projetos que devem alavancar o turismo em Foz e região. No documento assinado pelo prefeito e o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, consta a revitalização da Avenida das Cataratas, a cessão de uso de áreas pertencentes à União, no entorno do Marco das Três Fronteiras e a implantação de e-gates – sistema automatizado para agilizar o processo de migração na Ponte Tancredo Neves e no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

Após a receber os projetos hoje (30), durante uma visita ao Marco das Três Fronteiras, o ministro ressaltou a importância da cidade para o turismo nacional e garantiu que vai buscar a viabilidade dos projetos junto aos ministérios e também ao presidente da República, Michel Temer.

A revitalização da Avenida das Cataratas, no trecho do perímetro urbano, inclui a recomposição da malha viária, alargamento das pistas, calçada, ciclovia, paisagismo e iluminação no trecho de quatro quilômetros que vai do supermercado Muffato na Avenida Paraná até o trevo de acesso a Argentina.

O pedido de cessão de uso de áreas da União em torno ao Marco das Três Fronteiras visa fomentar a formação de um novo polo turístico na região do Marco das Três Fronteiras, com novos atrativos : hotéis, restaurantes e entretenimento. A ideia é que o local consolide um condomínio de novos empreendimentos, o que pode aumentar o tempo de permanência de turistas em Foz.

A implantação e operação do projeto “Controle Automático de Fronteiras de Foz do Iguaçu”, consiste na instalação de cinco portais de migração eletrônica, os chamados e-gates, na Ponte Internacional Tancredo Neves e quatro no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, facilitando os processos de imigração realizados pela Polícia Federal. O custo dos equipamentos para os dois locais está avaliado em R$ 2,5 milhões.

“Esperamos poder trazer num curto espaço de tempo notícias positivas aos pleitos da cidade. O apoio para essas reivindicações vai ao encontro da importância do turismo de Foz no contexto nacional”, disse. “A intenção de uso das áreas da União deve ser pleiteada na portaria interministerial, entre Ministério do Turismo e SPU objetivando gerar emprego e renda nestas áreas. Foz poderia ser o primeiro lugar do país a representar o início dessa parceria, para que possamos atrair mais investimentos, sem que o Município espere anos para uma licença de aprovação ou recurso de patrimônio público”, reforçou.

Para Chico Brasileiro, os três projetos apresentados ao ministro são importantes para o fortalecimento do turismo na cidade, impulsionando a economia através de novos investimentos privados. “Estamos com uma expectativa bem positiva para a realização desses projetos, pois o ministro demonstrou interesse em apoiar Foz, consolidando nossa cidade ainda mais como um polo turístico do Brasil”, destacou o prefeito.

Segundo Piolla, a cidade vive um novo momento no turismo e na economia, onde o Município passa a oferecer um ambiente favorável para atrair novos investimentos públicos e privados. “ Um dos focos da nossa gestão será melhorar a captação de recursos e investimentos junto aos governos Federal e Estadual e também junto à iniciativa privada. E, para isso, ter bons projetos é fundamental. Estamos correndo para recuperar o tempo perdido nas últimas décadas”.

Duplicação BR 469

O ministro do Turismo também se comprometeu em apoiar o projeto de duplicação da Rodovia 469, que liga o trevo da Argentina até a entrada do Parque Nacional do Iguaçu. Beltrão disse que vai conversar com o ministro dos Transportes e com a bancada paranaense de deputados para viabilizar os recursos necessários da obra.

Além do Marco das Três Fronteiras, o ministro visitou o Parque Nacional do Iguaçu. Ele conheceu a nova infraestrutura do tradicional passeio de barco nas Cataratas do Iguaçu, o Macuco Safari. O ministro pode acompanhar o funcionamento do plano inclinado (cadeira elevadora), que permite o acesso de cadeirantes ou portadores de necessidades especiais da chegada até a barranca do Rio Iguaçu e embarcação.

Com PMFI