MINISTRO DO MEIO AMBIENTE SUSPENDE CONTRATOS COM ONGS POR 90 DIAS

Quer revisar gastos com o 3º setor; ONGs afirmam que a decisão é ilegal

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, suspendeu a assinatura de novos contratos e convênios da pasta com ONGs (organizações não-governamentais) por 90 dias para avaliação dos contratos e das atividades desenvolvidas pelas organizações.

“A motivação do levantamento dos desembolsos efetuados pelos fundos geridos pelo Ministério do Meio Ambiente, bem como a sua suspensão temporária, pelo prazo de 90 dias, tem por objetivo a avaliação dos mesmos”, disse em nota na 3ª feira (15.jan.2019).

Os contratos com as ONGs são referente a parcerias que o governo faz para promover atividades de recuperação florestal, gestão ambiental e segurança alimentar nas comunidades indígenas, além do agroextrativismo.

Em ofício distribuído no ministério na última 2ª feira (14.jan), Salles solicitou que o FNMC (Fundo Nacional de Mudança do Clima) e o FNMA (Fundo Nacional do Meio Ambiente), assim como o Fundo Amazônia, realizem 1 levantamento das verbas que destinaram ao 3º setor em 2018.

Segundo o ministro, os contratos que já estão em execução não serão suspensos, mas passarão por uma análise para que se possa ser feito 1 levantado dos recursos gastos e verificar as atividades que as ONGs desenvolvem.

“Nós não suspenderemos nada que está em execução. Entretanto, nós vamos oficiar a cada uma dessas entidade para que apresentem relatório de atividades e uma prestação de contas daquilo que estão fazendo”, disse o ministro em entrevista à GloboNews nesta 4ª feira (17.jan).

Durante o período, segundo o ministro, contratos fechados em 2018 e que não começaram a ser executados não receberão o dinheiro enquanto durar o pente-fino do ministério.

Já os processos de contrato que estavam fase avançada, segundo ele, terão de aguardar 1 segundo momento dentro desses 90 dias para que possam ser analisados. Até o momento, a suspensão dos contratos ainda não começaram a ser executadas.

Por decisão de Salles, agora, todos os assuntos relacionados a organizações do 3º setor deverão passar por ele antes de decisões serem tomadas.

Medida de Bolsonaro

Em 1º de dezembro de 2018, o então presidente eleito Jair Bolsonaro disse que não repassaria mais dinheiro de multas ambientais a ONGs. Segundo ele, o seu governo iria enfrentar o que chamou de “indústria da multa” do meio ambiente.

“Quero preservar, mas não dessa forma que vêm fazendo nos últimos anos. Dessas multas no campo, 40% vão para ONGs. Isso vai deixar de existir”, afirmou.

Na ocasião, Bolsonaro ainda não havia definido quem seria o ministro do Meio Ambiente. Salles só foi anunciado 8 dias depois. Bolsonaro afirmou que o futuro ministro deveria estar afinado com o Ministério da Agricultura e estar disposto a colocar em prática a medida de acabar com a destinação de recursos a ONGs.

Como reagiram as ONGs

ONGs ligadas à pasta reagiram à medida. Para as organizações, a decisão do ministro é ilegal e pode causar descontinuidade na gestão ambiental.

A ONG Observatório do Clima divulgou nota assinada em conjunto com outras 8 organizações. “Fere o princípio da legalidade e levanta, sem elementos mínimos de prova, dúvidas sobre a idoneidade da sociedade civil”, afirmou no texto.

Para o ministo, a medida está dentro da lei. Ele afirmou ainda que nenhum serviço será interrompido.

“Não há nenhuma ilegalidade. Ao contrário. O dever de fiscalizar do poder público está sendo cumprido. Temos o direito de saber o que está sendo chancelado pelo poder público. Não há nenhuma ilegalidade. Não estamos descontinuando política pública. Não estamos interrompendo nada do que está em execução”, disse Salles.

Pente-Fino nas ONGs

Um dos primeiros atos de Jair Bolsonaro como presidente foi assinar uma medida provisória na qual determinou que a Secretaria de Governo supervisione, coordene, monitore a acompanhe as atividades de ONGs no país, nacionais e internacionais.

A medida vale para todas as áreas, e não apenas meio ambiente.

(Com Poder360)