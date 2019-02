MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E DA JUSTIÇA ASSINAM ACORDO PARA INVESTIGAR ‘INDÍCIOS DE CORRUPÇÃO’ NO MEC

Em comunicado, MEC afirmou que acordo é ‘marco inicial’ de uma ‘ampla investigação interministerial’ sobre possíveis atos de corrupção em programas da pasta

O Ministério da Educação anunciou, na tarde desta quinta-feira (14), o início de uma “ampla investigação interministerial” de indícios de corrupção em ações da pasta. Em um comunicado, o MEC afirmou que o ministro Ricardo Vélez Rodríguez assinou um “protocolo de intenções” com o Ministério da Justiça para “apurar indícios de corrupção, desvios e outros tipos de atos lesivos à administração pública no âmbito do MEC e de suas autarquias nas gestões anteriores”.

Ainda segundo a nota, o documento foi assinado por Vélez e pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, além de representantes da Controladoria Geral da União (CGU) e da Advocacia Geral da União (AGU). “Também participou da reunião o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo”, disse o MEC.

“Queremos apurar todos os desvios praticados por pessoas que usaram o MEC e as suas autarquias como instrumentos para desvios”, afirmou o ministro da Educação, via assessoria de imprensa.

Entre “exemplos emblemáticos” que o MEC afirmou ter apresentado na reunião estão supostos “favorecimentos indevidos no Programa Universidade para Todos (ProUni), desvios no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), envolvendo o sistema S, concessão ilegal de bolsas de ensino a distância e irregularidades em universidades federais”.

(Com G1)