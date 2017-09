Ministério Público Federal pede absolvição de Lula

O Ministério Público Federal (MPF) em Brasília pediu nesta sexta-feira (01/09) a absolvição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo sobre a suposta tentativa do petista de obstruir o andamento da Operação Lava Jato. Ele foi acusado de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró.

A suposta tentativa de Lula para obstruir a Justiça foi apontada pelo ex-senador Delcídio do Amaralem sua delação premiada. Segundo o procurador da República Ivan Cláudio Marx, não há provas de que o ex-presidente participou dos supostos crimes imputados pelo delator nos depoimentos.

“Para o procurador, ao contrário do que afirmou Delcídio do Amaral – tanto na colaboração quanto no depoimento dado à Justiça –, o pretendido silêncio de Cerveró, que à época cumpria prisão preventiva, não foi encomendado ou interessava a Lula, mas sim ao próprio senador”, diz nota do MPF.

Por Delcídio ter mentido nos depoimentos, o Ministério Público solicitou ainda que o ex-senador perca os benefícios concedidos com base na delação premiada. De acordo com o procurador, Delcídio escondeu a origem dos recursos que teriam sido providenciados supostamente para comprar o silêncio de Cerveró.

“No entanto, atribuiu falsamente a Lula a ordem para a prática do crime. Assim agindo, escondeu do Ministério Público Federal sua real função de chefe no esquema referido, angariando benefícios que não receberia se a verdade prevalecesse”, sustentou o MPF.

O órgão pediu ainda a absolvição do banqueiro André Esteves, que também foi acusado por Delcídio de participar do suposto esquema criminoso. O MPF solicitou, porém, as condenações do pecuarista José Carlos Bumlai e seu filho Maurício, do advogado de Cerveró, Edson Ribeiro, e de Diogo Ferreira, ex-assessor de Delcídio.

Essa foi a primeira ação na qual Lula tornou-se réu, em julho de 2016. O processo foi aberto com base na delação do ex-senador, preso em novembro de 2015, justamente ao tentar obstruir as investigações com a compra do silêncio de Cerveró. Delcídio teria oferecido 50 mil reais para a família do ex-diretor, além de um plano de fuga para que Cerveró deixasse o país.

Atualmente, Lula responde a cinco ações penais, acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, obstrução da Justiça, tráfico de influência e organização criminosa. Ele já foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex no Guarujá. Ainda cabe recurso.

Com DW