MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL ABRE PROCESSO SELETIVO PARA ACADÊMICOS DE DIREITO EM FOZ

O Ministério Público do Estado do Paraná (MPE – PR) vai contratar por meio de Processo Seletivo, dois Estudantes do curso de Direito. Para se inscrever os interessados devem estar matriculados entre o 3º e o 5º ano, ou 5º ao 8º período do referido curso, em instituições reconhecidas pelo Ministério de Educação – MEC.

A vaga destina-se a 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Foz do Iguaçu, local em que a atuação do Estagiário deve se passar em jornada de quatro horas por dia com bolsa-auxílio de R$ 980,00.

Esta seleção será composta por Provas Escritas, previstas para o dia 24 de abril de 2018 e Entrevista com os aprovados na primeira etapa, como mostra o edita de abertura disponibilizado em nosso site.

As inscrições serão recebidas até o dia 20 de abril de 2018, na Secretaria do Ministério Público na Comarca de Foz do Iguaçu, com sede na Rua Epifânio Sosa, nº 111, Jardim Polo Centro. O horário de atendimento é das 8h30 às 11h30 e das 13h às 18h.

(Com MPE/´PR)